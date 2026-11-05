Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

«Метінвест»: Україна не може дозволити собі експортувати досвід, навички та знання промислових працівників

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
«Метінвест»: Україна не може дозволити собі експортувати досвід, навички та знання промислових працівників

Збереження ядра колективів і технологічної експертизи стало ключовим завданням для «Метінвесту» – Петрук

В умовах зупинки металургійних підприємств, обстрілів і кризи в гірничо-металургійному комплексі одним із головних завдань для «Метінвесту» стало збереження працівників, їхнього досвіду та технологічної експертизи. Про це заявила директорка зі сталого розвитку і взаємодії з персоналом Групи «Метінвест» Тетяна Петрук під час III Lviv Human Capital Forum 2026.

За її словами, компанія переживає один із найскладніших періодів від початку повномасштабного вторгнення. Через російські атаки зупинилися два металургійні комбінати Групи, де працюють майже 15 тис. людей. Також не працюють два з чотирьох гірничо-збагачувальних комбінатів у Кривому Розі.

Ситуацію ускладнюють блокада чорноморських портів, скорочення квот ЄС на імпорт сталі та запровадження CBAM, що обмежують можливості експорту української металопродукції.

Але попри зупинку виробництва, «Метінвест» намагається утримати працівників. Компанія продовжує виплачувати зарплати, не переводить людей у простій та залучає їх до розбирання завалів і підготовки підприємств до відновлення.

«Сьогодні наше головне завдання – зберегти кадровий потенціал. Ми не можемо дозволити собі експортувати досвід, навички та знання. Тому для нас так важливо зберегти ядро колективу й технологічну експертизу», – наголосила Петрук.

За її словами, втрата кваліфікованих фахівців може стати окремим ризиком для майбутнього відновлення промисловості. Навіть за наявності коштів та обладнання відновити виробництво буде складно без людей, які мають необхідні компетенції та досвід.

Компанія також скорочує строки підготовки нових фахівців і розширює перекваліфікацію. Зокрема, термін навчання підручного сталевара скоротили з 9–12 до 4–6 місяців, поєднавши онлайн-теорію з практикою безпосередньо на виробництві.

«В умовах війни чи не найважливіше – здатність компаній швидко перенавчати людей», – зазначила Петрук.

Окремим резервом кадрового потенціалу в «Метінвесті» називають ветеранів. Наразі близько 8,5 тис. працівників компанії служать у ЗСУ, а понад тисячу ветеранів уже повернулися або були залучені до роботи. Для їхньої адаптації компанія з 2023 року розвиває систему реінтеграції, яка охоплює перенавчання, підтримку під час повернення до цивільної роботи та підготовку колективів.

«Метінвест» також продовжує працювати з молоддю, профтехами та власним університетом «Метінвест Політехніка», щоб формувати кадровий резерв для майбутнього відновлення галузі. Адже, за словами Петрук, збереження людського капіталу сьогодні є не менш важливим, ніж відновлення виробничих потужностей.

«Лише спільними зусиллями бізнесу й держави ми зможемо створити систему, що працюватиме на користь країни і під час війни, і після її завершення», - підсумувала вона.

Як відомо, «Метінвест» Ріната Ахметова неодноразово називали назвали найкращим роботодавцем України: зараз на компанію припадає майже третина ветеранів, які повернулися до роботи на підприємства великого бізнесу. Крім того, виш компанії «Метінвест Політехніка» пропонує ветеранам пільговий вступ на перспективні інженерні спеціальності: до вишу їх приймають без екзаменів, тільки за результатами співбесіди.

Теги: робота

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент Фінляндії Александр Стубб під час виступу на Національних оборонних курсах у Гельсінкі 2 листопада
Фінляндія розпочала співпрацю з Францією у сфері ядерного стримування
2 листопада, 14:31
За словами журналістки, під час зустрічі вона відчула сильне співчуття до Тимошенко та обурення через те, як із нею поводилися
Відома журналістка розповіла, як її обіймала Юлія Тимошенко у піжамі
31 жовтня, 16:15
Астрологічний прогноз на 24 жовтня 2026 року
Овнам – контролювати імпульси, Скорпіонам – перевіряти деталі: найавторитетніший гороскоп на 24 жовтня 2026 року
23 жовтня, 15:00
Генеральний директор Barclays К. С. Венкатарішнан заявив, що банк активно впроваджуватиме ШІ
Один із найбільших банків Великої Британії звільнить 5 тис. працівників через ШІ
22 жовтня, 20:33
Астрологічний прогноз на 20 жовтня 2026 року
Дівам – перевірити факти, Стрільцям – не переоцінювати можливості: найавторитетніший гороскоп на 20 жовтня 2026 року
19 жовтня, 14:00
Астрологічний прогноз на 12–18 жовтня 2026 року
Рішення, які потребують витримки: найавторитетніший гороскоп на 12–18 жовтня 2026 року
11 жовтня, 19:00
Астрологічний прогноз на 9 жовтня 2026 року
Ракам – відпустити зайве, Водоліям – перевіряти домовленості: найавторитетніший гороскоп на 9 жовтня 2026 року
8 жовтня, 15:00
Астрологічний прогноз на 8 жовтня 2026 року
Близнюкам – не боятися експериментів, Скорпіонам – довіряти фактам: найавторитетніший гороскоп на 8 жовтня 2026 року
7 жовтня, 15:00
Астрологічний прогноз на 6 жовтня 2026 року
Тільцям – говорити про важливе, Стрільцям – не обіцяти зайвого: найавторитетніший гороскоп на 6 жовтня 2026 року
5 жовтня, 15:00

Бізнес

«Метінвест»: Україна не може дозволити собі експортувати досвід, навички та знання промислових працівників
«Метінвест»: Україна не може дозволити собі експортувати досвід, навички та знання промислових працівників
Погасити борги за електроенергію на балансуючому ринку без втручання уряду малоімовірно – експерт
Погасити борги за електроенергію на балансуючому ринку без втручання уряду малоімовірно – експерт
Мінекономіки знову відклало антидемпінгові заходи щодо турецьких труб
Мінекономіки знову відклало антидемпінгові заходи щодо турецьких труб
П'ять атак балістикою, зупинка портів і квоти ЄС: «Запоріжсталь» пішла у збиток на 2,3 млрд грн
П'ять атак балістикою, зупинка портів і квоти ЄС: «Запоріжсталь» пішла у збиток на 2,3 млрд грн
Верховний суд Британії відхилив апеляцію Коломойського та Боголюбова у справі Приватбанку
Верховний суд Британії відхилив апеляцію Коломойського та Боголюбова у справі Приватбанку
Служба відновлення Львівщини замовила преміальне авто за понад 4 млн грн
Служба відновлення Львівщини замовила преміальне авто за понад 4 млн грн

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 листопада 2026
150K
Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
71K
Кремль заявив про налагодження діалогу між українським і російським омбудсменами
67K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
61K
Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій

Новини

В Україні до 9°, прийшло похолодання: погода на 5 листопада 2026 року
Сьогодні, 06:14
Яке релігійне свято відзначається 5 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
День залізничника України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Вчора, 07:45
В Україні до 10°, у деяких областях дощитиме: погода на 4 листопада 2026 року
Вчора, 05:56
Яке релігійне свято відзначається 4 листопада 2026: традиції та молитва
3 листопада, 22:00
День інженерних військ України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
3 листопада, 07:00

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua