Відома журналістка розповіла, як її обіймала Юлія Тимошенко у піжамі

За словами журналістки, під час зустрічі вона відчула сильне співчуття до Тимошенко та обурення через те, як із нею поводилися

«Я стала об'єктом її роботи. І це була дуже вдала робота», – зазначила Ольга Мусафірова

Журналістка та публіцистка Ольга Мусафірова розповіла про незвичайну зустріч із Юлією Тимошенко. Вона взяла інтерв’ю в політикині, котра в той час перебувала у Лук’янівському СІЗО. Як вдалося організувати спілкування, Ольга Мусафірова розказала на каналі «Думай», інформує «Главком».

Після 42 днів ув’язнення у Юлії Тимошенко загострилися хронічні недуги, тож її помістили на лікування у приватну клініку «Медіком». Заклад на той час був фактично закритим для відвідувачів. Однак Ольга Мусафірова напередодні лікувала там маму, тож пройшла до клініки за допомогою картки пацієнта. А потрапити на поверх, де лежала Тимошенко, вдалося завдяки знайомству з Олександром Турчиновим, який тоді був одним із найближчих соратників політикині.

Мусафірова попросила його організувати зустріч, пояснивши, що хоче поговорити з Тимошенко як кореспондентка «Комсомольської правди». Турчинов погодився допомогти.

Однак найбільше журналістку вразила сама зустріч. За її словами, замість звичної розкішної та бездоганно вбраної Тимошенко до кімнати зайшла зовсім інша жінка – у м’якій домашній піжамі з ведмедиками, без макіяжу та з волоссям, зібраним у хвостик. Вона простягнула руки й обійняла гостю.

За словами журналістки, в ту мить вона відчула сильне співчуття до Тимошенко та обурення через те, як із нею поводилися.

Під час обіймів політикиня прошепотіла їй на вухо російською: «Оля, там не было даже горячей воды, чтоб помыться».

Мусафірова зізналася, що від цих слів у неї затремтіли губи. Вона настільки перейнялася почутим, що, за її словами, готова була негайно вирушити на допомогу Тимошенко.

Водночас журналістка наголосила, що ця зустріч була для неї не стільки інтерв’ю, скільки можливістю показати, наскільки майстерно Тимошенко вміє впливати на людей.

«Я стала об'єктом її роботи. І це була дуже вдала робота, просто майстерна робота», – зазначила Мусафірова.

Після емоційної зустрічі вони поговорили про політику. Тимошенко озвучувала свої звичні тези про те, що Леонід Кучма будує олігархічну державу, знищує опозицію, а кримінальні справи проти неї є вигаданими.

Мусафірова вирішила не оформлювати розмову як класичне інтерв’ю, а написала матеріал зі своїми спостереженнями, описом зустрічі та окремими цитатами. За її словами, такий формат не виправдав очікувань штабу Тимошенко, який розраховував використати зустріч для поширення політичних меседжів.

Раніше лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко поділилася свіжими фото, де продемонструвала струнку фігуру. Політикиня помітно схудла.

Нагадаємо, колишній віцепрем'єр-міністр України та екскерівник Секретаріату президента Віктора Ющенка Олег Рибачук заявив, що низка українських політиків у різні роки зверталися до астрологів, біоенергетиків і людей, які практикували езотеричні практики. За словами Рибачука, коли Юлія Тимошенко перебувала в опозиції, вона співпрацювала з трьома біоенергетиками.