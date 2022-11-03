Мільйони зникли в офшорі. Фірма, яка робитиме реєстр олігархів, має скандальне минуле

Офіс генпрокурора веде розслідування щодо фірми, з якою апарат РНБО уклав контракт щодо реєстру олігархів

Фірма ТОВ «Айкюжн ІТ», з якою апарат Ради національної безпеки і оборони (РНБО) уклав договір на розробку програмного забезпечення для реєстру олігархів фігурує у низці кримінальних проваджень. Про це йдеться у матеріалі «Главкома».

Як свідчать дані з системи ProZorro, контракт з фірмою був укладений 31 жовтня, загальна ціна закупівлі становить 2,5 млн грн. ТОВ «Айкюжн ІТ» показало калькуляцію своїх витрат. Найбільше грошей держава витратить власне на комп’ютерну програму «Облік подань та декларацій» – 2,01 млн грн. Над її розробкою працюватимуть п’ять фахівців. Їхній загальний фонд оплати праці становить 194 тис. грн. Здати всі роботи необхідно до 22 листопада 2022 року.

За відомостями бізнес пошукового ресурсу Youcontrol, ТОВ «Айкюжн ІТ» створено у вересні 2015 року. Кінцевим бенефіціаром записано мешканця Києва Михайла Віговського. При цьому кошти до статутного капіталу (всього 50 тис. грн) внесли засновники фірми киянин Олександр Смірнов і компанія «Інтекресі Венче Лтд» (Кіпр). На цю ж офшорку зареєстровано також іншу столичну фірму «Інтекресі Бейз».

Водночас у судовому реєстрі є згадки про столичну «Айкюжн ІТ». Йдеться про кримінальне провадження № 42017000000001279, яке розслідує Офіс генпрокурора. Слідство шукає кінці з розтрати кількох мільйонів гривень, які мали спрямовуватися на надання послуг у сфері IT виконавчій дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Серед підприємств, яким виділялися бюджетні гроші, є ТОВ «Айкюжн ІТ». Правоохоронці додають, що у подальшому кошти було виведено на рахунки офшорних компаній на Кіпрі.

Згодом ТОВ «Айкюжн ІТ» виринуло у ще одній резонансній справі. З 2020 року Головне слідче управління СБУ веде кримінальне провадження №42020000000002091 за фактами розкрадання майна в особливо великому розмірі, вчинених при здійсненні дослідно-конструкторської розробки автоматизованої системи управління військами «Дзвін-АС». Вартість контракту становила 722,6 млн грн. Фірма-підрядник «Еверест-Лімітед» левову частину коштів перерахувала на рахунки взаємопов’язаних між собою суб’єктів господарювання, серед яких було є ТОВ «Айкюжн ІТ» та «Інтекресі Бейз».

«Фактично, під виглядом нових програмних продуктів, створених начебто зазначеними товариствами (серед яких згадується ТОВ «Айкюжн ІТ» – «Главком»), у розроблювану систему оперативного управління Збройних сил України були встановлені наявні у вільному доступі незначно змінені програми, які не відповідають технічному завданню за обсягом можливостей, ступенем захищеності тощо та є значно меншої вартості, ніж замовлений продукт. Як результат, станом на 31.12.2020, тобто, по завершенні встановленого договором строку, розроблювана система оперативного управління Збройних сил України замовником не прийнята та не функціонує. Внаслідок чого державним інтересам завдано збитків на суму понад 550,7 млн грн», – йдеться у матеріалах кримінальної справи.

Як відомо, у вересні 2021 року Верховна Рада ухвалила закон про олігархів, який передбачав створення спеціального реєстру. Особам з цього списку було б заборонено фінансувати політичні партії, брати участь у великій приватизації, а також подавати спеціальну декларацію.

Олігархом вважатиметься громадянин, який одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак:

бере участь у політичному житті;

має значний вплив на засоби масової інформації;

є кінцевим бенефіціарним власником суб’єкта господарювання, який після дня введення в дію цього закону є суб’єктом природних монополій або займає монопольне (домінуюче) становище на ринку відповідно до закону «Про захист економічної конкуренції» та протягом одного року поспіль підтримує або посилює таке становище;

підтверджена вартість активів особи та суб’єктів господарювання, бенефіціаром яких вона є, перевищує 1 млн прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Нагадаємо, у червні голова Нацагентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков заявив, що створення реєстру олігархів втратило свою актуальність. На його думку, люди, які раніше вважалися олігархами, втратили центри свого впливу.

Наприкінці червня РНБО України затвердила Положення про реєстр олігархів, а президент Володимир Зеленський своїм указом ввів його у дію.

Водночас секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов у липні заявив, що в Україні вже готовий реєстр олігархів, але ще не було жодного рішення, щоб когось до нього вносити.