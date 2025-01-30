Місяць на морозі заради військових: як вагітна дружина бійця збирала гроші для 95-ї бригади

Вікторія Рожко понад місяць на вулиці збирала кошти для свого чоловіка-військового

Вікторія Рожко зібрала кошти на автомобіль для підрозділу свого чоловіка, який воює на Курщині

28-річна Вікторія Рожко, дружина військового 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади Олександра Рожка, понад місяць стояла на вулиці Михайлівській у Житомирі, аби зібрати гроші на автомобіль для підрозділу свого чоловіка, який воює на Курщині. Про це повідомляє «Суспільне Житомир».

Наприкінці 2024 року Вікторія Рожко разом із чоловіком уже купували автомобіль Hyundai для його підрозділу, оскільки військові не мали на чому виїжджати на завдання. Вона розповіла, що тоді сім’я мала певні збереження, оскільки проживає у приватному секторі та має господарство.

фото: Суспільне Житомир

Однак уже 17 грудня машина згоріла під час виконання бойового завдання. Жінка попри вагітність 18 грудня 2024 року вирішила регулярно виходити на вулицю, щоб зібрати кошти для військових.

«Збережень таких у нас вже немає, тому ми вирішили вийти до людей і просити допомоги у них. Ми відкрили банку на 120 тис. грн і збір на вулиці на 160 тис. грн, щоб назбирати, хоча $5 тис. або $5, 5 тис. Хочемо купити пікап або кросовер – такий, як був попередній», – розповідала жінка.

фото: Суспільне Житомир

До ініціативи долучалася й мама військового Лідія Рожко, яка після роботи щодня допомагала збирати донати. За словами Вікторії Рожко, найбільше жертвували діти, пенсіонери та військові, які проходять реабілітацію.

фото: Суспільне Житомир

29 січня у мережі з’явилася інформація про успішне завершення збору – вдалося зібрати навіть більше коштів, ніж планувалося.

«Збір закрили ще вчора. Зібрали навіть більше, вони частину віддадуть на інший збір для 95-ї, а також куплять ліки», – написала Юлія Демусь.

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