Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Місяць на морозі заради військових: як вагітна дружина бійця збирала гроші для 95-ї бригади

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Місяць на морозі заради військових: як вагітна дружина бійця збирала гроші для 95-ї бригади
Вікторія Рожко понад місяць на вулиці збирала кошти для свого чоловіка-військового
фото: Суспільне Житомир

Вікторія Рожко зібрала кошти на автомобіль для підрозділу свого чоловіка, який воює на Курщині

28-річна Вікторія Рожко, дружина військового 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади Олександра Рожка, понад місяць стояла на вулиці Михайлівській у Житомирі, аби зібрати гроші на автомобіль для підрозділу свого чоловіка, який воює на Курщині. Про це повідомляє «Суспільне Житомир».

Наприкінці 2024 року Вікторія Рожко разом із чоловіком уже купували автомобіль Hyundai для його підрозділу, оскільки військові не мали на чому виїжджати на завдання. Вона розповіла, що тоді сім’я мала певні збереження, оскільки проживає у приватному секторі та має господарство.

Місяць на морозі заради військових: як вагітна дружина бійця збирала гроші для 95-ї бригади фото 1
фото: Суспільне Житомир

Однак уже 17 грудня машина згоріла під час виконання бойового завдання. Жінка попри вагітність 18 грудня 2024 року вирішила регулярно виходити на вулицю, щоб зібрати кошти для військових.

«Збережень таких у нас вже немає, тому ми вирішили вийти до людей і просити допомоги у них. Ми відкрили банку на 120 тис. грн і збір на вулиці на 160 тис. грн, щоб назбирати, хоча $5 тис. або $5, 5 тис. Хочемо купити пікап або кросовер – такий, як був попередній», – розповідала жінка.

Місяць на морозі заради військових: як вагітна дружина бійця збирала гроші для 95-ї бригади фото 2
фото: Суспільне Житомир

До ініціативи долучалася й мама військового Лідія Рожко, яка після роботи щодня допомагала збирати донати. За словами Вікторії Рожко, найбільше жертвували діти, пенсіонери та військові, які проходять реабілітацію.

Місяць на морозі заради військових: як вагітна дружина бійця збирала гроші для 95-ї бригади фото 3
фото: Суспільне Житомир

29 січня у мережі з’явилася інформація про успішне завершення збору – вдалося зібрати навіть більше коштів, ніж планувалося.

«Збір закрили ще вчора. Зібрали навіть більше, вони частину віддадуть на інший збір для 95-ї, а також куплять ліки», – написала Юлія Демусь.

Раніше співробітники компанії з виробництва дронів здійснили мрію восьмирічного киянина та подарували йому сучасну ігрову приставку, від якої хлопчик відмовився, аби купити безпілотник військовим.

Читайте також:

Теги: вагітність Курщина чоловік дружина автомобіль гроші військові війна Житомир

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна змінює підхід до героїв війни
Стратегії для ветеранів і про ветеранів
4 сiчня, 06:00
ЗСУ встановили ялинку у Суджі. На фото – партизан і корегувальник Артем Карякін із позивним Східний (зліва) та доброволець у лавах Сил оборони України Віталій Овчаренко
Героїчні підсумки 2024: спецоперації Сил оборони України, яким ми раділи найбільше
31 грудня, 2024, 21:05
Прем’єр-міністр Молдови звинуватив РФ у створенні протистояння і сказав, що вона провокує енергетичну й безпекову кризу
«Енергетична криза». ЄС закликає Придністров’я прийняти допомогу Молдови
7 сiчня, 15:25
Ціни авто з пробігом суттєво відрізняються, залежно від регіону
Названо регіони України з найдорожчими і найдешевшими авто з пробігом
9 сiчня, 20:06
Початок повномасштабного вторгнення Російської Федерації зустрів на передовій
Початок повномасштабного вторгнення РФ зустрів на передовій. Згадаймо Тараса Сабадаша
9 сiчня, 09:00
Росіські окупанти вкотре вдалися до порушення норм міжнародного гуманітарного права
Розвідка перехопила наказ російського командира про страту українського військового
6 сiчня, 15:17
Необережні моряки засвітили таємну інформацію щодо патрулювання атомних підводних човнів
Французькі моряки випадково розкрили дані про таємну базу атомних підводних човнів
13 сiчня, 19:28
Давид Арахамія зробив заяву про переговори з командою Трампа
Коли відбудуться переговори представників України з командою Трампа? Арахамія відповів
21 сiчня, 16:06
Нафта з Росії перестала бути цікавою двом головним покупцям
Страшний сон Москви: Китай та Індія зупинили закупівлі російської нафти
28 сiчня, 19:00

Суспільство

Місяць на морозі заради військових: як вагітна дружина бійця збирала гроші для 95-ї бригади
Місяць на морозі заради військових: як вагітна дружина бійця збирала гроші для 95-ї бригади
Тричі мала змогу покинути Маріуполь, але відмовлялася. Згадаймо Наталію Стребкову
Тричі мала змогу покинути Маріуполь, але відмовлялася. Згадаймо Наталію Стребкову
На Дніпропетровщині бабуся завалила сміттям квартиру і перебралася жити у під’їзд
На Дніпропетровщині бабуся завалила сміттям квартиру і перебралася жити у під’їзд
Ціна овоча борщового набору злетіла до рекордної позначки
Ціна овоча борщового набору злетіла до рекордної позначки
З двох міст на Донеччині евакуювали всіх дітей – Донецька ОВА
З двох міст на Донеччині евакуювали всіх дітей – Донецька ОВА
Шкільні вчителі з Львівщини стали батьками перших в Україні двійнят, народжених завдяки держпрограмі ЕКО
Шкільні вчителі з Львівщини стали батьками перших в Україні двійнят, народжених завдяки держпрограмі ЕКО

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
156K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 січня: ситуація на фронті
138K
Переворот у Києві. Кличко екстрено звернувся до президента
54K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 січня 2025
39K
Одіозний голова львівського МСЕК позбувся квартири, яка дісталася йому за цікавою схемою
16K
Прийшла нетверезою на інтерв'ю? Емма Антонюк розкрила деталі розмови із Христиною Соловій
5350
Цьогоріч українцям доведеться платити за в’їзд до Польщі

Новини

Війна за Агенцію оборонних закупівель. Безрукова знову повернулася на посаду (документ)
Сьогодні, 11:14
Хмарно з проясненнями, туман: прогноз погоди на 30 січня
Сьогодні, 06:00
У Сумах шахед влучив у житловий будинок, БпЛА атакували Брянську область: головне за ніч
Сьогодні, 05:54
30 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
«Переворот» у столиці, США скасували заморожування програм допомоги. Головне за 29 січня
Вчора, 21:00
Дрони атакували стратегічні об'єкти в Росії, на Алясці розбився винищувач F-35: головне за ніч
Вчора, 05:58

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua