Криптовалюта від Трампа: на що її можна використовувати
Мемкоїн $Trump тепер можна використовувати для оплати покупок та подорожей
Сайти, що продають товари під брендом президента США Дональда Трампа, почали приймати мемкоїн $Trump до оплати поряд з біткоіном та кредитними картками.
До них приєдналися інші онлайн-ресурси, включаючи туристичний портал travala.com.
Ці заходи спрямовані на стимулювання використання криптовалюти для оплати покупок в Інтернеті. Найбільшою популярністю для таких розрахунків користуються стейблкоіни, ціна яких прив'язана до традиційної валюти. Що стосується криптовалют з вартістю, що динамічно змінюється, то вони в цілому поки не змогли завоювати популярності як способи оплати.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп презентував офіційний мемкоїн на базі блокчейну Solana під назвою $Trump, усього за кілька днів до своєї інавгурації на другий термін. Він був представлений американським президентом у власній соціальній мережі The Truth Social. Число мемкоїн обмежене 1 млрд, причому на початковому етапі доступно лише 200 млн токенів. На піку капіталізація нової криптовалюти сягала $15 млрд, але на сьогодні становить близько 5.5 млрд доларів, за даними Binance.
До слова, Меланія Трамп напередодні інавгурації чоловіка теж запустила власну криптовалюту.
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