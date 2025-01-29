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Криптовалюта від Трампа: на що її можна використовувати

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Криптовалюта від Трампа: на що її можна використовувати
Криптовалюта від президента Трампа розвивається
фото із відкритих джерел

Мемкоїн $Trump тепер можна використовувати для оплати покупок та подорожей

Сайти, що продають товари під брендом президента США Дональда Трампа, почали приймати мемкоїн $Trump до оплати поряд з біткоіном та кредитними картками.

До них приєдналися інші онлайн-ресурси, включаючи туристичний портал travala.com.

Ці заходи спрямовані на стимулювання використання криптовалюти для оплати покупок в Інтернеті. Найбільшою популярністю для таких розрахунків користуються стейблкоіни, ціна яких прив'язана до традиційної валюти. Що стосується криптовалют з вартістю, що динамічно змінюється, то вони в цілому поки не змогли завоювати популярності як способи оплати.

Мемкоїн – це криптовалюта, яка створюється як соціальний експеримент. Її ціна залежить від популярності того феномену, на базі якого вона створена. Наприклад, мемкоїни типу politifi – суміш слів politic (політичний) та finance (фінанси) – створюються на підтримку того чи іншого політичного діяча. Ціна мемкоїна залежить від рівня підтримки політика.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп презентував офіційний мемкоїн на базі блокчейну Solana під назвою $Trump, усього за кілька днів до своєї інавгурації на другий термін. Він був представлений американським президентом у власній соціальній мережі The Truth Social. Число мемкоїн обмежене 1 млрд, причому на початковому етапі доступно лише 200 млн токенів. На піку капіталізація нової криптовалюти сягала $15 млрд, але на сьогодні становить близько 5.5 млрд доларів, за даними Binance.

До слова, Меланія Трамп напередодні інавгурації чоловіка  теж запустила власну криптовалюту.

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Теги: США Дональд Трамп гроші фінанси президент криптовалюта

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