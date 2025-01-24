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На Полтавщині сільська рада накупила люксових телефонів на 0,2 млн грн

Наталія Порощук
glavcom.ua
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На Полтавщині сільська рада накупила люксових телефонів на 0,2 млн грн
Пришибська сільрада замовила два смартфони Google Pixel 8 Pro 12/512GB по 42,5 тис. грн
фото: glavcom.ua

Місцевій владі прийшлися до смаку одні з найдорожчих моделей iPhone та Google Pixel

У селі Пришиб, що на Полтавщині, чиновники купили собі чотири люксових смартфони загальною вартістю 175 тис. грн. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Найдорожчий iPhone – для сільської ради. Які смартфони купують українські чиновники».

Виконавчий комітет Пришибської сільської ради 29 серпня уклав договір із підприємницею Гордієнко Оленою Петрівною на поставку мобільних телефонів загальною вартістю 175 тис. грн.  Підрядник мав доставити в село Пришиб чотири люксові смартфони до 13 вересня 2024 року.

Зокрема, сільрада замовила два смартфони Apple iPhone 15 Pro 128GB по 45 тис. грн. Нагадаємо, що аналогічний телефон, але на 256GB, замовила вже Гендирекція з обслуговування іноземних представництв.

За даними Hotline, в інтернет-магазинах нині цей смартфон продається за 36,9-54,3 тис. грн, а у великих мережевих магазинах – від 46,9 тис. грн.

На Полтавщині сільська рада накупила люксових телефонів на 0,2 млн грн фото 1

Крім того, Пришибська сільрада замовила два смартфони Google Pixel 8 Pro 12/512GB по 42,5 тис. грн. Вони мають діагональ 6,1 дюйма, оперативну пам’ять 4 ГБ, вбудовану пам’ять 512 ГБ, основну камеру на 50+48+48 Мп із відеозйомкою в форматі 4K, фронтальну камеру на 10 Мп, корпус із алюмінію і скла.

Сервіс Hotline показує, що зараз в інтернет-магазинах цю модель продають за 34,4-41,8 тис. грн.

Google Pixel 8 Pro
Google Pixel 8 Pro
фото: glavcom.ua

Головою Пришибської сільради є Валентина Городянко.

Нагадаємо, що Приватбанк відзначився найкоштовнішою телефонною покупкою торік. Фінустанова 3 квітня 2024 року замовила у ТОВ «Ай он» чотири мобільні телефони загальною вартістю 170,5 тис. грн. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Найдорожчий iPhone – для сільської ради. Які смартфони купують українські чиновники».

Як повідомлялося, у 2025 році вийде новий бюджетний смартфон від Apple. Вже з’явились чутки, який він буде мати вигляд і як називатиметься. 

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Теги: Полтавщина Google телефон гаджет гроші політика

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