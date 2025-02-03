Які закордонні компанії реєстрували торгові марки в Україні на третій рік війни: рейтинг

Понад 40% з реєстрації належать компаніям з США, Кіпру та Швейцарії

2,5 тис. заявок на реєстрацію торгової марки (ТМ) було подано в Україні у 2024 році. Це на 37% менше, ніж до повномасштабного вторгнення – тоді було подано понад 4 тис. заявок. Про це повідомляє Опендатабот.

Так, 2 573 заяви на реєстрацію торгової марки іноземцями було подано торік. 18,4% від усіх заявок належать компаніям з США, а ще 12,5% – зі Швейцарії. Трійку країн за заявками закриває Кіпр – 9,7%. Також активно на реєстрацію подавалися бізнеси з Китаю, Великої Британії та Польщі.

фото: Опендатабот

У пʼятірці заявників такі компанії:

«Філіп Морріс Продактс С.А.» – 91 заявка;

«Містрал Кепітал Менеджмент Лімітед» – 69;

«ЮПЛ Маврикій Лімітед» – 69;

«Брітіш Амерікен Тобакко (Брендз) Інк.» – 49;

«Фармак АГ» – 45.

Найчастіше торік подавали на реєстрацію ТМ, пов'язані з:

препаратами для медицини, ветеринарії та гігієни – 711 заявок або 27.6% від загальної кількості;

рекламою, адмініструванням та офісними послугами – 472 або 18.3%,

тютюновими виробами, аксесуарами та замінники – 341 або 13.3%;

науковими, електронними та оптичними приладами – 306 або 11.9%;

косметикою, засоби для догляду та побутовою хімією – 282 або 11.0%.

фото: Опендатабот

Рекордсменом стала компанія «Фелікс Трейд ПТЕ. ЛТД», подавши на реєстрацію торгову марку із 20 сферами діяльності.

Нагадаємо, громадяни 78 країн відкрили бізнес в Україні минулоріч. Найчастіше реєстрували компанії громадяни Туреччини, Польщі та США. Про це йдетьсяу дослідженні Опендатабот.

Так, понад 1,1 тис. нових компаній з іноземними власниками було зареєстровано у 2024 році за даними Єдиного державного реєстру. Це на 24,2% менше, ніж у 2023 році.

Також Кабінет міністрів затвердив новий механізм оформлення посвідки на проживання для іноземців (та осіб без громадянства). Мова про тих, хто допомагає військовим або воює за Україну. Про це повідомляє Міністерство оборони.

Повідомляється, що стосовно іноземців (та осіб без громадянства) уточнено підставу для видачі посвідки на проживання. За словами заступника міністра оборони Сергія Мельника, це захистить іноземців-волонтерів, які долучаються до надання стрілецької, тактичної, радіотехнічної, вибухотехнічної, медичної та іншої допомоги.