Бізнес просить уряд продовжити чинні бронювання на два місяці

Через кібератаку уряд автоматично подовжив наявні бронювання від мобілізації на один місяць

Бізнес пропонує змістити крайній термін оновлення критичності до 30 квітня

Європейська бізнес-асоціація просить Кабінет міністрів продовжити чинні бронювання від мобілізації й терміни оновлення критичності. Про це йдеться у заяві асоціації.

Зазначається, що після кібератак наприкінці 2024 року системи бронювання та надання компаніям статусу критичних не працювали увесь цей час. Також зупинка реєстрів призвела до того, що більшість органів влади зі значним запізненням затвердили свої галузеві та регіональні критерії.

«Через це на рівні міністерств та місцевих органів влади накопичилася велика черга заявок на отримання такого статусу. Очевидно, що до 28 лютого державний апарат не зможе опрацювати усі заявки й надати відповідний статус усім дійсно критичним підприємствам», – вказано в повідомленні.

Бізнес просить уряд продовжити дію чинних бронювань на два місяці та змістити крайній термін оновлення критичності до 30 квітня.

Водночас, як зазначає Європейська бізнес-асоціація, юридична прогалина в критеріях та порядку надання критичності в частині подання податкової звітності за четвертий квартал 2024 року може стати причиною великої кількості відмов у наданні такого статусу. Йдеться про те, що заявки на критичність подаються в січні, а податкова звітність за четвертий квартал 2024 року – у другій половині лютого.

Бізнес пропонує внести термінові зміни у критерії та порядок надання критичності й дозволити подавати звітність за останній звітний період, по якому вичерпані встановлені податковим кодексом строки подання звітності.

Нагадаємо, керівники критичних підприємств можуть подавати списки на бронювання завчасно. Жодних пауз між завершенням попереднього терміну та оформленням нового не буде. Критичні підприємства можуть подати заяви на бронювання з 22 січня до 1 березня 2025 року без очікування 72 годин. Актуальне бронювання діє до 28 лютого 2025 року, але можна скасувати його завчасно та оформити нове без перерв.

До слова, 28 лютого у всіх військовозобовʼязаних закінчується бронювання. Якщо підприємство втрачає статус критичності або не відповідає його критеріям, то заброньовані працівники цього підприємства, так само втрачають бронювання.