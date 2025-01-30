Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Бізнес просить уряд продовжити чинні бронювання на два місяці

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Бізнес просить уряд продовжити чинні бронювання на два місяці
Через кібератаку уряд автоматично подовжив наявні бронювання від мобілізації на один місяць
фото з відкритих джерел

Бізнес пропонує змістити крайній термін оновлення критичності до 30 квітня

Європейська бізнес-асоціація просить Кабінет міністрів продовжити чинні бронювання від мобілізації й терміни оновлення критичності. Про це йдеться у заяві асоціації.

Зазначається, що після кібератак наприкінці 2024 року системи бронювання та надання компаніям статусу критичних не працювали увесь цей час. Також зупинка реєстрів призвела до того, що більшість органів влади зі значним запізненням затвердили свої галузеві та регіональні критерії.

«Через це на рівні міністерств та місцевих органів влади накопичилася велика черга заявок на отримання такого статусу. Очевидно, що до 28 лютого державний апарат не зможе опрацювати усі заявки й надати відповідний статус усім дійсно критичним підприємствам», – вказано в повідомленні.

Бізнес просить уряд продовжити дію чинних бронювань на два місяці та змістити крайній термін оновлення критичності до 30 квітня.

Водночас, як зазначає Європейська бізнес-асоціація, юридична прогалина в критеріях та порядку надання критичності в частині подання податкової звітності за четвертий квартал 2024 року може стати причиною великої кількості відмов у наданні такого статусу. Йдеться про те, що заявки на критичність подаються в січні, а податкова звітність за четвертий квартал 2024 року – у другій половині лютого.

Бізнес пропонує внести термінові зміни у критерії та порядок надання критичності й дозволити подавати звітність за останній звітний період, по якому вичерпані встановлені податковим кодексом строки подання звітності.

Нагадаємо, керівники критичних підприємств можуть подавати списки на бронювання завчасно. Жодних пауз між завершенням попереднього терміну та оформленням нового не буде. Критичні підприємства можуть подати заяви на бронювання з 22 січня до 1 березня 2025 року без очікування 72 годин. Актуальне бронювання діє до 28 лютого 2025 року, але можна скасувати його завчасно та оформити нове без перерв.

До слова, 28 лютого у всіх військовозобовʼязаних закінчується бронювання. Якщо підприємство втрачає статус критичності або не відповідає його критеріям, то заброньовані працівники цього підприємства, так само втрачають бронювання.

Читайте також:

Теги: бронювання від мобілізації мобілізація бізнес Кабмін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Цукерберг готовий наладжувати тісніші зв'язки із Трампом
Марк Цукерберг вирішив переїхати поближче до Трампа
Сьогодні, 08:22
Чоловіки віком 18-60 років, що мали статус «обмежено придатний» мають пройти повторну військово-лікарську комісію
«На повну силу». ВЛК у Львові працюють у три зміни через наплив людей
28 сiчня, 18:49
Влада вивчає нові способи залучення людей до війська
Україна готує «чесний контракт» для мобілізації 18-річних – заступник Єрмака
23 сiчня, 22:10
В Асоціації «Свинарі України» наголошують, що ГК «Глобино» є одним із найбільших виробників продовольчої продукції в Україні
Атака на «Глобино». Асоціація свинарів зробила заяву
23 сiчня, 16:52
Пристрасті навколо призначення нового керівника АОЗ досягли апогею
Гроші є – зброї немає? Хто переможе у битві за Агенцію оборонних закупівель Війна і бізнес
22 сiчня, 10:30
На початку повномасштабного вторгнення Оксана Байрак опинилася в Одесі і постила світлини з морським пейзажем. Нині режисерка працює в Росії
«Исход» Оксани Байрак. Чим Кремль дякує режисерці-втікачці Анатомія зради
19 сiчня, 09:55
Зеленський пропонує продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 днів
Президент вніс до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану й мобілізації
14 сiчня, 11:59
Поліцейські одночасно проводять операцію в різних областях України
Переправлення ухилянтів за кордон: правоохоронці проводять понад 600 одночасних обшуків
10 сiчня, 08:58
Ексочільник Полтавської ОВА Філіп Пронін і колишній голова Київської ОВА Руслан Кравченко
Ексголови Київської та Полтавської ОВА отримали нові посади
31 грудня, 2024, 11:21

Бізнес

Бізнес просить уряд продовжити чинні бронювання на два місяці
Бізнес просить уряд продовжити чинні бронювання на два місяці
Найбільший банк Нідерландів йде з російського ринку
Найбільший банк Нідерландів йде з російського ринку
«Укрзалізниця» підвищує ціни на міжнародні рейси до двох країн ЄС
«Укрзалізниця» підвищує ціни на міжнародні рейси до двох країн ЄС
Закарпатська фабрика пояснила, навіщо наймає працівників із Бангладеш
Закарпатська фабрика пояснила, навіщо наймає працівників із Бангладеш
В Україні з'явиться поштовий банк: Шмигаль розповів деталі
В Україні з'явиться поштовий банк: Шмигаль розповів деталі
«Деякі підприємства вже зупинилися...». Метінвест попередив про наслідки зростання тарифів Укрзалізниці
«Деякі підприємства вже зупинилися...». Метінвест попередив про наслідки зростання тарифів Укрзалізниці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
156K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 січня: ситуація на фронті
130K
Переворот у Києві. Кличко екстрено звернувся до президента
54K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 січня 2025
38K
Одіозний голова львівського МСЕК позбувся квартири, яка дісталася йому за цікавою схемою
22K
Легендарна Ада Роговцева відреагувала на скандал в університеті Карпенка-Карого
14K
Прийшла нетверезою на інтерв'ю? Емма Антонюк розкрила деталі розмови із Христиною Соловій

Новини

Хмарно з проясненнями, туман: прогноз погоди на 30 січня
Сьогодні, 06:00
У Сумах шахед влучив у житловий будинок, БпЛА атакували Брянську область: головне за ніч
Сьогодні, 05:54
30 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
«Переворот» у столиці, США скасували заморожування програм допомоги. Головне за 29 січня
Вчора, 21:00
Дрони атакували стратегічні об'єкти в Росії, на Алясці розбився винищувач F-35: головне за ніч
Вчора, 05:58
Температура підніметься до +10°: прогноз погоди на 29 січня
Вчора, 05:55

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua