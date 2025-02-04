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Найбільший шахрай десятиліття отримав 45 тис. років ув'язнення у Туреччині

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Найбільший шахрай десятиліття отримав 45 тис. років ув'язнення у Туреччині
Мехмету Айдину вдалось втекти з країни, проте його всеодно зловили і запроторили до в'язниці
фото із відкритих джерел

У Туреччині засудили організаторів фінансової піраміди до 45 тис. років ув'язнення

У Туреччині організаторів скандальної справи про фінансову піраміду «Фермерський банк» засудили до 45,3 тис. років позбавлення волі. Про це пише телеканал TRT. Спочатку прокуратура вимагала засудження фігурантів на 88 тис. років. Зазначений термін включає звинувачення за 4 414 позовами від кожного з потерпілих і ще три окремі кримінальні епізоди.

Онлайн-гра «Фермерський банк» (Çiftlik Bank) стала неймовірно популярною в Туреччині за рахунок нестандартної схеми монетизації та обіцяних 125% прибутку. Понад сотня тисяч гравців вкладали гроші у віртуальних тварин, які виробляють віртуальні продукти, які можна було обмінювати на реальні гроші. Після цього організатора оборутки Мехмета Айдина турецькі ЗМІ почали називати «найбільший шахрай десятиліття».

«Фермерський банк» (Сiftlik bank) було створено Мехметом Айдином у 2016 році зі штаб-квартирою на Північному Кіпрі. Клієнтам пропонувалася онлайн-гра про ферму, де можна було шляхом мікротранзакцій реальних засобів розвивати свою цифрову ферму, купувати худобу та обладнання. Творці гри при цьому обіцяли, що гроші гравців вкладатимуть у реальні ферми в Туреччині, у закупівлю аналогічних тварин та виробництво продуктів харчування, які потім можна буде придбати у магазинах.

У 2018 році влада вивчила фінансову модель «Фермерського банку» і дійшли висновку, що вона є пірамідою. Мехмет Айдин втік до Уругваю з понад 100 млн. доларів клієнтів. Анкара видала міжнародний ордер з його арешт. 2021 року він здався, прийшовши до посольства Туреччини в Бразилії, і був доставлений на батьківщину для суду.

У вересні минулого року стало відомо, що прокурор запросив для організатора фінансової піраміди «Фермерський банк» Мехмета Айдина та його спільників тюремні терміни до 88 300 років за сукупністю скоєних ними злочинів.

Нагадаємо, Туреччина планує побудувати в Сирії дві військові бази та розмістити на них винищувачі F-16. Анкара також має намір надати допомогу Дамаску в разі раптової загрози.

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Теги: Туреччина прокуратура шахрайство гроші арешт прокурор в'язниця влада харчування

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