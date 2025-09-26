Головна Гроші Бізнес
Наглядова рада «Укренерго» звільнила все керівництво компанії. Нардеп Кучеренко б'є на сполох

Кучеренко: іноземці під час війни обезголовили стратегічне «Укренерго» , і це – відповідальність уряду

Кучеренко: іноземці під час війни обезголовили стратегічне «Укренерго» , і це – відповідальність уряду

Як вже повідомляв «Главком», Наглядова рада НЕК «Укренерго» ухвалила рішення про звільнення голови правління компанії Віталія Зайченка, а також усього складу правління, окрім одного члена – Олексія Брехта, якого призначено виконувачем обов’язків. У Міністерстві енергетики вже анонсували проведення термінової наради з наглядовою радою у зв’язку з ситуацією.

З різкою критикою такого рішення Наглядової ради «Укренерго»виступив народний депутат, колишній міністр ЖКГ Олексій Кучеренко. «А тим часом іноземці в наглядовій раді стратегічної енергокомпанії НЕК «Укренерго» фактично здійснили переворот. Вони звільнили голову правління Зайченка, якого самі ж призначили кілька місяців тому, а також усіх членів правління», – заявив він. За словами нардепа, кадрові зміни відбулися без будь-яких пояснень чи претензій, а саме засідання проходило у закритому режимі:  «Аудіозапис засідання згідно з «високими стандартами корпоративного управління» не вівся – усе було таємно».

Кучеренко наголосив, що тепер стратегічна компанія залишилася фактично без керівництва в критичний момент:  «Ще раз: звільнено все правління! В стратегічній енергетичній компанії під час війни нема правління! Це безглузде рішення, яке завдає великої шкоди енергетичній безпеці країни саме в той час, коли ворог активно атакує наші енергетичні об’єкти».

Нардеп поставив під сумнів доцільність роботи іноземців у наглядових радах стратегічних підприємств під час війни:  «На кого ж працюють іноземні члени наглядових рад – на Україну чи зовсім навпаки? У мене немає сумніву в нікчемності та непотрібності наглядових рад стратегічних компаній під час війни. Це має бути пряма відповідальність українського уряду».

Нагадаємо,  Зайченка призначили головою правління у червні 2025 року, коли за його кандидатуру проголосували всі семеро членів наглядової ради. До цього він працював головним диспетчером компанії, керуючи енергетичною інфраструктурою України.

