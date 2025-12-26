Уряд остаточно відтермінував перехід на еАкциз

Обов’язкове використання електронної системи та електронних акцизних марок перенесено на 1 листопада 2026 року

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка відтерміновує запровадження електронної системи обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу уряду.

Зазначається, що відповідне рішення має забезпечити бізнесу та державі додатковий час для плавного переходу на нові цифрові інструменти адміністрування.

Обов’язкове використання електронної системи та електронних акцизних марок перенесено з 1 січня 2026 року на 1 листопада 2026 року. Період тестування програмного забезпечення системи продовжено до 11 жовтня 2026 року включно.

З 1 січня 2026 року до моменту повноцінного запуску системи бізнес зможе продовжувати замовлення та використання паперових марок акцизного податку. Водночас граничний термін повернення паперових марок продавцю перенесено на 1 травня 2027 року.

Оновлена постанова також впроваджує додатковий стандарт якості друку для електронної марки. Тепер графічний елемент (DataMatrix-код) може відповідати грейду B згідно зі стандартом ISO/IEC 29158 (раніше вимагався лише грейд 2 за ISO/IEC 15415). Це розширює технічні можливості для нанесення маркування.

«Зміни дозволять завершити технічне налаштування системи, забезпечити сталі надходження акцизного податку та виконати вимоги законодавства без створення операційних ризиків для легального бізнесу», – йдеться в заяві.

Як відомо, згідно з законом, ухваленим ще у 2023 році, з 1 січня 2026 року Україна повинна була відмовитися від паперових акцизних марок. Однак у вересні 2025 року, за кілька місяців до запуску нової системи, Європейська бізнес асоціація звернулася до влади з проханням відкласти запуск системи еАкциз, щоб бізнес встиг нормально адаптуватися й протестувати систему.

Раніше уряд ухвалив постанову «Про затвердження Порядку маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету міністрів України». Для маркування цих видів продукції будуть використовуватись електронні марки у вигляді графічного елемента (DataMatrix коду). Цей код наноситиметься на кожну окрему пачку тютюнового виробу, пляшку алкогольного напою або ємність з рідиною для електронних сигарет.