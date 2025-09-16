Головна Гроші Економіка
Борги на ринку електроенергії досі сягають десятків мільярдів

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Оновлений тариф допоміг трохи зменшити заборгованість, вважає Прокіп
фото: glavcom.ua

Оновлений тариф допоміг трохи зменшити заборгованість

Борги на ринку електроенергії досі вимірюються десятками мільярдів гривень. Про це заявив експерт з енергетики Українського інституту майбутнього, доктор економічних наук Андріан Прокіп.

«Борги – це десятки і десятки мільярдів гривень. Щоправда, цього року ситуація трошечки покращується, так. Тому що, наприклад, минулого року ми мали підвищений тариф для населення. Тобто цей тариф, він не є ринковим, але він, начебто, є економічно обґрунтованим», – сказав Прокіп.

За його словами, оновлений тариф допоміг трохи зменшити заборгованість, але він нижчий від собівартості виробництва електроенергії. Також експерт відзначив, що ситуацію покращили нові тарифи для «Укренерго».

«Цього року покращила ситуація з боргами перед виробникам із відновлювальних джерел енергії. Тому що енергетичний регулятор фактично затвердив для системного оператора Укренерго, який збирає гроші і на ці цілі передає. По суті, він затвердив вже адекватний тариф. Тобто цей тариф, який не передбачатиме накопичення боргів. Тому що від арифметики нікуди не дітися, повинен цей грошовий баланс звестися», – пояснив Прокіп.

Він підкреслив, що якщо одна частина ринку не платить, то борги автоматично перекладаються на інших учасників.

«Якщо одна сторона не заплатить за ці послуги електропостачання в цьому ринку, то хтось за це має заплатити інший», – наголосив експерт.

Раніше аналітик ринку електроенергії ExPro Consulting Дар’я Орлова заявила, що боргова проблема напряму впливає на здатність енергетичних компаній відновлювати інфраструктуру після російських ударів.

Теги: тарифи Укренерго енергетика

