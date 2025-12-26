Головна Гроші Бізнес
Довгострокові контракти для виробників. Уряд ухвалив зміни в оборонних закупівлях

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
За словами урядовиці, ринок виробників озброєння та техніки тривалий час чекав рішення про довгострокові контракти
фото: Юлія Свириденко

Державні замовники отримали право укладати контракти на закупівлю товарів, робіт і послуг на весь виробничий цикл

Кабінет міністрів ухвалив зміни до порядку оборонних закупівель на період воєнного стану. Вони передбачають запровадження довгострокових контрактів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем'єр-міністерку Юлію Свириденко.

За словами Свириденко, довгострокові контракти – це рішення, на яке давно чекав ринок виробників озброєння та техніки. «Відтепер державні замовники отримали право укладати контракти на закупівлю товарів, робіт і послуг з переліку «Зброя Перемоги» на весь виробничий цикл – від розробки й виробництва до ремонту та відновлення», – пояснила вона.

Глава уряду зазначила, що потреби формуватимуться не лише на поточний рік, а й на два наступні бюджетні періоди. Це дає війську прогнозованість, а оборонним підприємствам – можливість планувати виробництво, інвестиції й розширення потужностей.

Крім того, оновлено підхід до передоплати. Її розмір і строки тепер прив’язані до етапів виконання робіт. Це дозволяє фінансувати виробництво ритмічно, без зупинок і касових розривів.

Нагадаємо, шість українських банків підписали найбільшу в історії фінансового ринку України консорціумну кредитну угоду на суму 21,5 млрд грн строком на три роки під державні гарантії. Реалізація угоди відкриває для оборонної індустрії нові можливості масштабування та модернізації виробництва. Над створенням умов для реалізації цього консорціуму Міністерство оборони працювало понад чотири місяці разом із НБУ, Мінфіном та банківським сектором.

Теги: Юлія Свириденко озброєння Кабмін

