Українські банки уклали рекордну кредитну консорціумну угоду: деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Українські банки уклали рекордну кредитну угоду: деталі
Банком-організатором консорціумного кредиту виступив державний банк
фото: Міноборони

Кредит дасть змогу підприємству оборонно-промислового комплексу виробляти більше зброї для війська

Шість українських банків підписали найбільшу в історії фінансового ринку України консорціумну кредитну угоду на суму 21,5 млрд грн строком на три роки під державні гарантії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

Зазначається, що державні та приватні банки об’єдналися для фінансування одного з підприємств оборонно-промислового комплексу України. Банком-організатором консорціумного кредиту виступив державний банк.

Реалізація угоди відкриває для оборонної індустрії нові можливості масштабування та модернізації виробництва. Над створенням умов для реалізації цього консорціуму Міністерство оборони працювало понад чотири місяці разом із НБУ, Мінфіном та банківським сектором.

«Масштаб консорціуму свідчить про готовність банків підтримувати ОПК та брати участь у зміцненні обороноздатності країни. Це означає більше зброї українського виробництва для наших захисників», – зазначив очільник Міноборони Денис Шмигаль.

За словами Шмигаля, держава вже підтримує українських виробників пільговими кредитами. За 2025 рік приватні підприємства ОПК залучили майже 5 млрд грн. Також Міноборони дозволило виробникам дронів і РЕБ включати відсотки за кредитами до собівартості продукції.

Нагадаємо, агентство Fitch підвищило довгостроковий рейтинг України в іноземній валюті з рівня RD (обмежений дефолт) до CCC (значний кредитний ризик). Рішення Fitch зумовлене успішною реструктуризацією ВВП-варантів, яка передбачає їх обмін на нові облігації. Вони отримали рейтинг CCC+, оскільки мають посилений захист: у разі майбутніх реструктуризацій їхня номінальна вартість може подвоїтися.

Загалом Україна успішно реструктуризувала 94% свого зовнішнього комерційного державного боргу. Фінансову стабільність України додатково посилює масштабна кредитна допомога від Європейського Союзу обсягом 90 млрд євро у 2026-2027 роках, що суттєво знижує ризики неплатоспроможності у найближчій перспективі.

Як відомо, Європейський Союз ухвалив рішення надати Україні фінансову допомогу в розмірі 90 млрд євро.

