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Нацбанк назвав умову, за якої Revolut зможе працювати в Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Нацбанк назвав умову, за якої Revolut зможе працювати в Україні
Банк не має ліцензії або дозволу від НБУ, не подавав заявки та не проходить процедуру ліцензування в Україні
фото з відкритих джерел

Литовський Revolut працює за ліцензією ЄС і потребує відповідного дозволу для діяльності в Україні

Національний банк України заявив, що Revolut Bank UAB, зареєстрований у Литві, може працювати в Україні лише після отримання банківської ліцензії або відкриття філії з дозволу НБУ, відповідно до законодавства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву регулятора.

Як зазначає Нацбанк, литовський Revolut працює за ліцензією ЄС і потребує відповідного дозволу для діяльності в Україні. На цей час Revolut Bank UAB не має ліцензії або дозволу від НБУ, не подавав заявки та не проходить процедуру ліцензування в Україні.

Крім того, питання про початок діяльності іноземного гравця на українському банківському ринку також є предметом консультацій з органом банківського нагляду країни походження такого суб'єкта.

За словами пресслужби НБУ, норми законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг та системи гарантування вкладів не поширюються на клієнтів Revolut.

Нагадаємо, у 2024 році сума грошових переказів Україну з усього світу через офіційні та неофіційні канали скоротилася до $9,6 млрд. У позаминулому році вона склала $11,6 млрд.

Зазначається, що через платіжні системи переказу грошей (створених як резидентами, так і нерезидентами) було перераховано до України майже $2,5 млрд в еквіваленті. Це на 4,6% менше, ніж за 2023 рік.

Середня сума одного такого транскордонного переказу в Україну минулого року становила $267 (2023 року – $256).

Через платіжні системи найбільші обсяги коштів в Україну минулого року надходили зі США (19,39%), Ізраїлю (16,8%), Німеччини (10,8%), Італії (10,21%) та Великобританії (9,41%).

Як повідомлялося, головною курсоутворюючою валютою в Україні є американський долар, проте у майбутньому його змінить євро.

До слова, Національний банк України вирішив підвищити облікову ставку з 13,5% до 14,5% річних.

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Теги: банк Національний банк НБУ ліцензія

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