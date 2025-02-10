Ризик торгової війни: трейдери масово забирають золоті зливки з банку Англії

Близько 2% загального запасу золотих зливків зі сховищ Британії було вилучено





Тисячі золотих злитків було вилучено зі сховищ Банку Англії з кінця минулого року. За останні місяці зі сховищ було вилучено близько 8000 злитків, що становить близько 2% загального запасу. Про це пише The Telegraph. Сплеск звернень викликав затримки з видачею злитків, термін складає кілька тижнів.

Заступник керуючого Банком Англії заявив, що банк отримав безліч запитів після того, як ціни на золото на ф'ючерсному ринку в Нью-Йорку зросли вище за ціну на золото в Лондоні. Крім того, трейдери стурбовані тим, що президент США може запровадити нові тарифи на зливки у рамках торговельної війни.

Ендрю Бейлі, керуючий Банком Англії, заявив минулого місяця, що він не стурбований збільшенням запитів на вилучення злитків. Він вважає, що Лондон є найбільшим ринком золота у світі.

Запаси срібла також показали відтік. Ціни на золото зростають через побоювання інвесторів, торговельні війни.

Банк зберігає понад 400 тис. золотих злитків, переважно від імені інших центральних банків і торговців золотом. Золоті резерви Великої Британії також зберігаються в Банку від імені Казначейства королівства.

Нагадаємо, стрімке зростання попиту на золото в Сполучених Штатах Америки створило значний дефіцит цього дорогоцінного металу на лондонському ринку. Інвестори активно скуповують золото через побоювання щодо можливих торговельних мит у США, що призвело до нестачі металу в Лондоні.