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Ризик торгової війни: трейдери масово забирають золоті зливки з банку Англії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Ризик торгової війни: трейдери масово забирають золоті зливки з банку Англії
Золотих зливків стає менше у банку Англії
фото: noplacelike.it

Близько 2% загального запасу золотих зливків зі сховищ Британії було вилучено

Тисячі золотих злитків було вилучено зі сховищ Банку Англії з кінця минулого року. За останні місяці зі сховищ було вилучено близько 8000 злитків, що становить близько 2% загального запасу. Про це пише The Telegraph. Сплеск звернень викликав затримки з видачею злитків, термін складає кілька тижнів.

Заступник керуючого Банком Англії заявив, що банк отримав безліч запитів після того, як ціни на золото на ф'ючерсному ринку в Нью-Йорку зросли вище за ціну на золото в Лондоні. Крім того, трейдери стурбовані тим, що президент США може запровадити нові тарифи на зливки у рамках торговельної війни. 

Ендрю Бейлі, керуючий Банком Англії, заявив минулого місяця, що він не стурбований збільшенням запитів на вилучення злитків. Він вважає, що Лондон є найбільшим ринком золота у світі.

Запаси срібла також показали відтік. Ціни на золото зростають через побоювання інвесторів, торговельні війни. 

Банк зберігає понад 400 тис. золотих злитків, переважно від імені інших центральних банків і торговців золотом. Золоті резерви Великої Британії також зберігаються в Банку від імені Казначейства королівства.

Нагадаємо, стрімке зростання попиту на золото в Сполучених Штатах Америки створило значний дефіцит цього дорогоцінного металу на лондонському ринку. Інвестори активно скуповують золото через побоювання щодо можливих торговельних мит у США, що призвело до нестачі металу в Лондоні.

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Теги: інвестиції Велика Британія Лондон фінанси банк економіка тарифи президент золото фінансування

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