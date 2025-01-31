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Нацбанк спрогнозував, скільки українців цьогоріч залишать Україну

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Нацбанк спрогнозував, скільки українців цьогоріч залишать Україну
Кількість українців, які планують повернутися з-за кордону зменшується
фото: glavcom.ua

Починаючи з наступного року в Україні очікується позитивне міграційне сальдо

У 2024 році 500 тис. осіб виїхали з України. Цьогоріч очікується відтік ще 200 тис. людей. Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку.

Нацбанк зазначає, попри очікуване повернення мігрантів, кількість охочих повернутися зменшується через адаптацію за кордоном, що безпосередньо матиме вплив на дефіцит кадрів.

Крім того, високі безпекові ризики, постійні обстріли та руйнування, збереження дефіциту негативно впливають на якість життя українців, що зумовлює подальшу зовнішню міграцію. Тому цього року очікується продовження відпливу зовнішніх мігрантів.

Водночас, за прогнозами НБУ, з 2026 року в Україні очікується позитивне міграційне сальдо – близько 200 тис. людей повернуться. У 2027 році цей процес може пришвидшитися, і кількість тих, хто повернеться, сягне 500 тис.

Нагадаємо, щорічно Служба зайнятості обслуговувала близько мільйона громадян. Майже всі вони отримували статус безробітного, однак зараз ця цифра суттєво зменшилась.

Протягом 2024 року у Службі зайнятості було зареєстровано 400 тис. безробітних. Однією з причин через яку офіційна кількість безробітних зменшилася пов'язана з виїздом населення за кордон. За словами Жовтяк, біженці мають можливість зареєструватися у статусі безробітних, зокрема через портал «Дія», проте вони не можуть отримувати виплати, а тому не бачать сенсу реєструватися.

Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки офіційно оголосили про призупинення дії програми для українських біженців, що втікають від війни до США. Мова про United for Ukraine.

До слова, більшість українців, які наразі перебувають у Польщі, приїхали відносно нещодавно. Найбільша частка – 37% – оселилися в країні менш ніж пів року тому.

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Теги: біженці українці Національний банк НБУ

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