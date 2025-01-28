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Великий банк Росії залишив громадян без грошових переказів до Туреччини

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Великий банк Росії залишив громадян без грошових переказів до Туреччини
ВТБ від самого початку не гарантував зарахування коштів
фото із відкритих джерел

Банк ВТБ зупинив щойно запущені переводи у лірах до Туреччини

Відкритий ВТБ-канал переказу зовнішньоторговельних платежів до Туреччини закрився, так і не встигнувши нормально запрацювати. Про це пише The Moscow Times.

Так, 19 січня ВТБ запустив перекази в турецьких лірах у будь-які банки Туреччини. Санкційний держбанк пропонував відкривати рахунки в лірах, причому діючі клієнти могли зробити це дистанційно. Співробітники держбанку обіцяли переказати гроші дуже швидко – максимум за п’ять днів із комісією 0,75% плюс 0,15% за валютний контроль і 1% комісії банку-кореспондента, потрібно було тільки уточнювати у контрагентів, чи приймуть вони платіж.

Наразі перекази повністю зупинено. «Банк повідомив, що поки що не відкриває рахунки в лірах і не приймає перекази, причини не названо, про відновлення переказів обіцяють повідомити в особистому кабінеті», – пояснює один з імпортерів. Цю інформацію підтвердив співробітник гарячої лінії ВТБ. За його словами, терміни відновлення операції в лірах поки не відомі.

Переказати гроші з Росії до Туреччини складно, як і в інші країни через загрозу вторинних санкцій. Турецькі банки ще на початку 2024 року масово відмовилися працювати з російськими контрагентами: перестали приймати платежі в доларах, євро, а потім і в лірах і навіть юанях.

Потім платежі відновили – але за обмежений перелік споживчих товарів. «По суті, у 2024 році залишився один робочий варіант прямих переказів із Росії – у рублях, але потрібно було перебирати банки на нашому боці, а на турецькому прямі перекази приймали буквально один-два банки, і то вони посилювали вимоги, плюс пропонували дуже невигідний курс конвертації рублів у ліри, і в підсумку «на круг» втрачалось до 5-6% від вартості платежу», – пояснює співробітник компанії, яка постійно закуповує турецькі товари повсякденного попиту. Він сам вважав за краще платити через агентів, і така схема переказів у Туреччині обходилася йому не менше ніж у 3%.

Як йдеться в матеріалі, ВТБ від самого початку не гарантував зарахування коштів, вказуючи, що все залежить від позиції сторони, що приймає, і попереджав, що за санкційні товари платіж не пройде, розповідають імпортери, які зібралися користуватися новою послугою. Співробітники держбанку закликали клієнтів уточнювати у турецьких контрагентів, чи прийме їхній банк платіж, і попереджали клієнтів, що від 10 до 30% відправлених переказів можуть повернутися. У підсумку вони навіть не відправляються.

«Схоже, у ВТБ усе-таки недооцінили обережність турецьких банків щодо російських грошей, припускає імпортер, який встиг минулого тижня відкрити рахунок у лірах, але не зумів надіслати з нього платіж», – йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, у вересні минулого року стало відомо, що турецькі банки масово закривають рахунки компаніям, що працюють із Росією. Росіяни заявляють, що турецькі банки все частіше блокують рахунки компаніям, що працюють із РФ, натомість у самій Туреччині проблеми не бачать.

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Теги: росіяни фінанси гроші банк економіка росія Туреччина

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