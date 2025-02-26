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Чи виводяться кошти з «Альфа-Банку» в офшори? Гетманцев готує запит до НБУ

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Чи виводяться кошти з «Альфа-Банку» в офшори? Гетманцев готує запит до НБУ
У 2023 році Рада проголосувала за законопроєкт, який відкрив дорогу до націоналізації «Альфа-Банку»
фото: Shutterstock

Керівник парламентського фіскального комітету відреагував на скандал з націоналізованим банком

Глава податкового комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев відреагував на інформацію ЗМІ про ймовірне виведення коштів з націоналізованого «Альфа-Банку» на офшорні рахунки. Одразу кілька ЗМІ повідомили, що «за сприяння українських судів і виконавчої служби Мін’юсту в офшори відправилося вже близько $3 млн». У цьому процесі, за даними медіа, ключову роль відіграли Господарський суд Києва та Міністерство юстиції, зокрема, виконавча служба, яка підпорядкована профільному заступнику міністра Андрію Гайченку.

«Перевіримо цю інформацію. Дам запит на Нацбанк. Дуже цікаво», – повідомив у коментарі «Комерсанту Українському» нардеп Гетманцев. У той же час у Мін’юсті та самому «Альфа-Банку» оприлюднені відомості ніяк не прокоментували.

Нагадаємо, у 2023 році Рада проголосувала за законопроєкт, який відкрив дорогу до націоналізації «Альфа-Банку». Актив належав підсанкційному і в Україні, і у США російському підприємцю Михайлу Фрідману.

Відповідний Закон, серед інших, тоді ініціювали представники податкового комітету та його голова Данило Гетьманцев. Закон, зрештою, дозволив державі придбати «Альфа-Банку» за 1 грн.

Поточного тижня одразу кілька ЗМІ повідомили про викриття схеми з виведення коштів «Альфа-Банку» на підконтрольні офшори його колишнього топ-менеджменту.

Вказувалося, що це стало можливим, зокрема, «дякуючи рішенню Господарського суду, який постановив стягнути з «Альфа банк» на користь ТОВ «Кредитні ініціативи» близько 4 млн доларів (справа 910/161/51/23). У той час, як засновником ТОВ «Кредитні інвестиції» є кіпрська офшорна компанія «Chibeil Limited», що афілійована з «Альфа-Банком». Також реалізації схеми нібито сприяли держвиконавці, підпорядковані у Мін'юсті профільному заступнику Андрію Гайченку.

«У порушення законодавства було відкрито виконавче провадження за рішенням суду в Оболонському відділі Державної виконавчої служби (№76148783, 76111629, 76032219, 75875334). Натомість такі справи мають розглядатися на рівні центрального апарату через значні суми зокрема», – зазначало з цього приводу ІА УНН.

Нагадаємо, минулого року Міністерство юстиції України підписало два договори з міжнародними юридичними фірмами про юридичні послуги, які мають тепер захищати інтереси Україні у спорах за позовом ABH Holdings S.A. (належна Фрідману) стосовно націоналізації «Альфа-Банку».

Компанію Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, UK LLP (Британія) найняли за 450 тис. євро, а компанію «Foley Hoag LLP» (США) – ще за $89 тис.

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Теги: інвестиції Міністерство юстиції закон послуги Нацбанк законопроєкт банк

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