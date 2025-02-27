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Чий Приватбанк? Верховний суд поставив крапку в питанні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Чий Приватбанк? Верховний суд поставив крапку в питанні
Суд визнав, що націоналізація Приватбанку була правомірною
колаж: glavcom.ua

Касаційний адміністративний суд відхилив скаргу Ігоря Коломойського

Верховний суд підтвердив неможливість повернення Приватбанку колишнім власникам. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національний банк.

Вчора, 26 лютого, суд залишив без задоволення касаційну скаргу колишнього співвласника Приватбанку Ігоря Коломойського та залишив в силі рішення суду апеляційної інстанції, яким було закрито провадження у справі про оскарження рішень органів державної влади про виведення Приватбанку з ринку за участю держави.

Постанова Верховного суду є остаточною та оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, Касаційний господарський суд у складі Верховного суду підтвердив неможливість повернення державного Приватбанку колишнім власникам та підтвердив правомірність закриття провадження у справі за позовом ексакціонера банку Ігоря Коломойського та компанії Triantal Investments Ltd.

Не так давно у справі за фактом відмивання майже 6 млрд грн коштів Приватбанку з'явився новий поворот. Ігор Коломойський заявив, що виведення грошей з банку відбувалося без його відома.

Раніше Північний апеляційний господарський суд міста Києва підтвердив неможливість повернення Приватбанку олігарху Ігорю Коломойському та кіпрської компанії Triantal Investments Ltd.

До слова, олігарху Ігорю Коломойському правоохоронці повідомили про підозру в організації замовного вбивства директора однієї з юридичних компаній.

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Теги: Ігор Коломойський банк Приватбанк Верховний Суд України

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