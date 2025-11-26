Нацбанк заборонив Obmin24 і X-Change надавати фінансові послуги

Заборона стосується всіх операцій, що здійснювалися через інтернет-сервіси та мережу брендованих відділень

Національний банк заборонив торгівлю валютними цінностями та надання фінансових платіжних послуг компаніям ТОВ «ФК «Обмін24» та ТОВ «ФК «Ікс Чендж». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу регулятора.

«Заборона стосується всіх операцій, що здійснювалися через інтернет-сервіси та мережу брендованих відділень Obmin24 та X-Change», – йдеться у повідомленні.

Нацбанк заявив, що жодна із зазначених компаній не мала ліцензій НБУ на надання фінансових послуг. Кінцевими бенефіціарними власниками Obmin24 і X-Change є Геннадій Нєстєров й Світлана Шапаренко.

«Через інтернет-сервіси та мережу відділень ТОВ «ФК «Обмін24» та ТОВ «ФК «Ікс Чендж» фактично здійснювали операції, які містять ознаки послуг із переказу коштів без відкриття рахунку та торгівлі валютними цінностями. Послуги сервісів Obmin24 та X-Change систематично просувалися через рекламні кампанії (зокрема мовою держави-агресора), які акцентували увагу на можливості уникнення регуляторних обмежень під час здійснення торгівлі валютними цінностями та переказів», – зазначає регулятор.

До слова, правління Національного банку вирішило віднести RwS bank до категорії неплатоспроможних. За даними Нацбанку, у липні 2025 року банк був у категорії проблемних, однак продовжував вести ризикову діяльність та порушувати пруденційні нормативи, зокрема нормативи достатності капіталу. Частка банку становила 0,04% від активів платоспроможних банків станом на початок жовтня 2025 року.

Рішення було ухвалено через невиконання вимоги регулятора щодо подання до Нацбанку доопрацьованого плану фінансового оздоровлення протягом визначеного строку, продовження провадження ризикової діяльності та відсутності дієвих заходів щодо поліпшення фінансового стану.