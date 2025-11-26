Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Нацбанк заборонив Obmin24 і X-Change надавати фінансові послуги

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Нацбанк заборонив Obmin24 і X-Change надавати фінансові послуги
Регулятор заборонив діяльність двох сервісів з обміну валют
фото: Flickr

Заборона стосується всіх операцій, що здійснювалися через інтернет-сервіси та мережу брендованих відділень

Національний банк заборонив торгівлю валютними цінностями та надання фінансових платіжних послуг компаніям ТОВ «ФК «Обмін24» та ТОВ «ФК «Ікс Чендж». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу регулятора.

«Заборона стосується всіх операцій, що здійснювалися через інтернет-сервіси та мережу брендованих відділень Obmin24 та X-Change», – йдеться у повідомленні.

Нацбанк заявив, що жодна із зазначених компаній не мала ліцензій НБУ на надання фінансових послуг. Кінцевими бенефіціарними власниками Obmin24 і X-Change є Геннадій Нєстєров й Світлана Шапаренко.

«Через інтернет-сервіси та мережу відділень ТОВ «ФК «Обмін24» та ТОВ «ФК «Ікс Чендж» фактично здійснювали операції, які містять ознаки послуг із переказу коштів без відкриття рахунку та торгівлі валютними цінностями. Послуги сервісів Obmin24 та X-Change систематично просувалися через рекламні кампанії (зокрема мовою держави-агресора), які акцентували увагу на можливості уникнення регуляторних обмежень під час здійснення торгівлі валютними цінностями та переказів», – зазначає регулятор.

До слова, правління Національного банку вирішило віднести RwS bank до категорії неплатоспроможних. За даними Нацбанку, у липні 2025 року банк був у категорії проблемних, однак продовжував вести ризикову діяльність та порушувати пруденційні нормативи, зокрема нормативи достатності капіталу. Частка банку становила 0,04% від активів платоспроможних банків станом на початок жовтня 2025 року.

Рішення було ухвалено через невиконання вимоги регулятора щодо подання до Нацбанку доопрацьованого плану фінансового оздоровлення протягом визначеного строку, продовження провадження ризикової діяльності та відсутності дієвих заходів щодо поліпшення фінансового стану.

Читайте також:

Теги: Нацбанк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

НАБУ вимагає доступу до всіх банківських рахунків та даних про їхніх власників
НАБУ вимагає доступу до всіх банківських рахунків та даних про їхніх власників
12 листопада, 16:08
Обсяг міжнародних резервів України сягнув рекорду за час незалежності
Обсяг міжнародних резервів України сягнув рекорду за час незалежності
7 листопада, 12:51
Тимошенко вважає непрофесійним і аморальним під час війни повертати сурогатний «борг» України власному Нацбанку
Тимошенко «знайшла» для бюджету 175 млрд грн
4 листопада, 12:37

Бізнес

Нацбанк заборонив Obmin24 і X-Change надавати фінансові послуги
Нацбанк заборонив Obmin24 і X-Change надавати фінансові послуги
Стартував відбір членів наглядової ради «Енергоатома»
Стартував відбір членів наглядової ради «Енергоатома»
Від Міндічгейту до фармацевтичного лобі. Корупція формує нову кризу довіри
Від Міндічгейту до фармацевтичного лобі. Корупція формує нову кризу довіри
Український цукор став помітним на світовому ринку: нові виклики галузі
Український цукор став помітним на світовому ринку: нові виклики галузі
Федерація роботодавців попередили про загрозу закриття підприємств: названо причину
Федерація роботодавців попередили про загрозу закриття підприємств: названо причину
«Метінвест» увійшов до десятка найкращих роботодавців України за версією
«Метінвест» увійшов до десятка найкращих роботодавців України за версією

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
24 листопада, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua