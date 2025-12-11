Головна Гроші Бізнес
Понад $900 млн інвестицій під час війни: Метінвест увійшов до переліку «Лідерів інвестицій» від ЄБА

Новини компаній
Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Понад $900 млн інвестицій під час війни: Метінвест увійшов до переліку «Лідерів інвестицій» від ЄБА

До переліку інвесторів воєнного часу увійшли 29 компаній

Група Метінвест стала одним із найбільших інвесторів воєнного часу за версією Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА). За 2022–2024 роки Метінвест та його спільні підприємства вклали у виробництво та підвищення енергонезалежності $910 млн.

У компанії наголошують, що інвестиції є ключовою стратегією підтримки економіки під час війни та основою майбутнього відновлення країни. У 2025 році планують інвестувати ще близько $300 млн.

«Стійкість бізнесу у воєнний час вимірюється готовністю підтримувати економіку країни діями. Ми інвестуємо, щоб зберегти виробництво, колективи та енергонезалежність, і віримо, що металургія стане опорою відбудови», – зазначив гендиректор Метінвесту Юрій Риженков.

До переліку інвесторів воєнного часу увійшли 29 компаній з промислового та енергетичного секторів, агробізнесу, фармацевтики, телекомунікацій, ІТ, логістики, будівельних матеріалів, девелопменту, громадського харчування та інвестфінансової сфери.

Зараз найважчим випробуванням для металургів, крім війни, є стрімке зростання тарифів, насамперед на електроенергію і вантажні перевезення
Попри війну гірничо-металургійний комплекс забезпечив 7,2% ВВП України у 2024 році – дослідження
9 грудня, 13:46
Генеральний директор Групи «Метінвест» Юрій Риженков
CEO «Метінвесту» Юрій Риженков увійшов до топ-25 керівників України за версією Forbes
4 грудня, 14:48
Нове підприємство спеціалізується на ремонті обладнання, виготовленні запчастин і металоконструкцій
«Метінвест» об’єднав сервісні активи в єдину компанію «Метінвест Машинері»
2 грудня, 14:41
CBAM запрацює з 1 січня 2026 року
CBAM може завдати Україні мільярдних збитків уже в найближчі роки – генеральний директор GMK
1 грудня, 15:40
Українська металургія перебуває у критичному стані через війну
Металурги закликають НКРЕКП знизити тарифи на диспетчеризацію електроенергії
28 листопада, 12:30
Клінгбайль наголосив на необхідності стабілізації промислових потужностей у Китаї
Німеччина закликала Китай скоротити надлишкові потужності
17 листопада, 14:28

