Понад $900 млн інвестицій під час війни: Метінвест увійшов до переліку «Лідерів інвестицій» від ЄБА

До переліку інвесторів воєнного часу увійшли 29 компаній

Група Метінвест стала одним із найбільших інвесторів воєнного часу за версією Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА). За 2022–2024 роки Метінвест та його спільні підприємства вклали у виробництво та підвищення енергонезалежності $910 млн.

У компанії наголошують, що інвестиції є ключовою стратегією підтримки економіки під час війни та основою майбутнього відновлення країни. У 2025 році планують інвестувати ще близько $300 млн.

«Стійкість бізнесу у воєнний час вимірюється готовністю підтримувати економіку країни діями. Ми інвестуємо, щоб зберегти виробництво, колективи та енергонезалежність, і віримо, що металургія стане опорою відбудови», – зазначив гендиректор Метінвесту Юрій Риженков.

До переліку інвесторів воєнного часу увійшли 29 компаній з промислового та енергетичного секторів, агробізнесу, фармацевтики, телекомунікацій, ІТ, логістики, будівельних матеріалів, девелопменту, громадського харчування та інвестфінансової сфери.