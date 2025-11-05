НБУ визнав неплатоспроможним банк екснардепа Демчака

Національний банк ухвалив рішення скоротити кількість банків в Україні

Правління Національного банку вирішило віднести RwS bank до категорії неплатоспроможних. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу регулятора.

За даними Нацбанку, у липні 2025 року банк був у категорії проблемних, однак продовжував вести ризикову діяльність та порушувати пруденційні нормативи, зокрема нормативи достатності капіталу. Частка банку становила 0,04% від активів платоспроможних банків станом на початок жовтня 2025 року.

Рішення було ухвалено через невиконання вимоги регулятора щодо подання до Нацбанку доопрацьованого плану фінансового оздоровлення протягом визначеного строку, продовження провадження ризикової діяльності та відсутності дієвих заходів щодо поліпшення фінансового стану.

Зазначається, що кожен вкладник РВС Банку отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі вкладу. Загалом можлива сума виплат становить 456 млн грн.

Нагадаємо, Верховна Рада України прийняла у першому читанні законопроєкт №14097, який передбачає особливості оподаткування банків податком на прибуток підприємств у 2026 році. Документ встановлює, що протягом 2026 року банки сплачуватимуть податок на прибуток за підвищеною ставкою – 50%.

Крім того, законопроєкт не дозволяє банкам зменшувати оподатковуваний прибуток на збитки минулих років, що має забезпечити максимальні надходження до державної казни.

До слова, Кабінет міністрів ухвалив рішення про початок підготовки до продажу пакетів акцій, які належать державі у статутному капіталі АТ «Сенс Банк» та АБ «Укргазбанк». Основна мета цього кроку – скорочення частки державної власності в банківському секторі та залучення коштів від продажу до Державного бюджету України.