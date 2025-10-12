Головна Гроші Особисті фінанси
Українців, які передають свої банківські картки іншим, візьмуть під нагляд

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Українців, які передають свої банківські картки іншим, візьмуть під нагляд
Ніколи нікому не давайте картку, бо потрапите потім у реєстр дроперів
Передача банківської картки може позбавити права на фінансові операції

Українців попередили про серйозні наслідки передачі своїх банківських карток іншим людям. Таких осіб вноситимуть до спеціального реєстру дроперів, після чого їм можуть обмежити фінансові операції та навіть заблокувати можливість отримання пенсії. Як інформує «Главком», про це заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в інтерв’ю Новини.Live.

За словами Гетманцева, вже готують законопроєкт про створення реєстру дропів – людей, які свідомо передають свої банківські картки третім особам.

«До нас звернувся Національний банк і адвокат комітету, аби ми внесли зміни до законів щодо створення реєстру дропів. Тобто, коли людина передає свою картку, і це зафіксовано, що вона комусь передає свою картку, вона потрапляє в реєстр дропів, і її фінансові операції значно обмежуються. Обмежуються до якихось зовсім базових», – пояснив Гетманцев.

За його словами, після потрапляння в реєстр людина буде фактично виключена з фінансової системи: «Її не кредитують банки, вона фактично обмежена у фінансовому житті своєму. Цей законопроєкт буде внесений буквально днями. Буквально в понеділок він буде зареєстрований у Верховній Раді».

Гетманцев наголосив, що нові норми спрямовані не лише на боротьбу з ухиленням від податків, а й на припинення злочинних схем, у яких використовують дропів.

«Дропів використовують для торгівлі наркотиками. Це основна схема. Дропів використовують для тероризму, передачі грошей. Тобто, це величезне лихо, з яким треба безперечно боротись», – зазначив він.

Політик підкреслив, що більшість людей, які погоджуються передавати свої картки, усвідомлюють ризики.

«Людина може не знати характер цієї операції. Але якщо я до вас підходжу і говорю: дайте мені картку, я скористаюся і за це заплачу тисячу гривень. Ви ж у своєму розумі можете передбачити, що я не буду морозиво куплятися. Тобто, я щось хочу зробити погане», – навів приклад Гетманцев.

Він звернувся до українців із закликом ніколи не передавати свої банківські картки.

«І нікому не повинні давати свою картку. До речі, я хочу звернутися до наших телеглядачів. Ніколи нікому не давайте картку. Ви потрапите потім у реєстр дроперів, ви не зможете пенсію отримати, навіть якщо ви заробили десь на ринді своєї картки», – попередив нардеп.

Також Гетманцев пояснив, що в майбутньому банки зможуть повністю обмежувати можливості таких осіб навіть після відкриття нових рахунків.

«Я так розумію, що в майбутньому тоді людина, чия картка була внесена в реєстр дропів, вона вже або не зможе відкрити нову картку, наприклад, в іншому банку, або якщо відкриє, то все одно ці функції її картки будуть дуже обмежені. Мова йде про обмеженість платежів», – додав він.

Нагадаємо, нещодавно міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров презентував «Дія.Картку», якою громадяни можуть користуватися для всіх державних виплат та послуг. Для українців вже доступні кілька послуг, якими можна скористатися. Послуга доступна для всіх українців від 18 років, які мають паспорт та РНОКПП.

Додамо, що з 1 червня 2025 року українські банки знизили ліміти на фінансові операції для громадян. Обмеження стосуються як переказів з картки на картку, так і транзакцій за реквізитами IBAN. Обмеження не чіпають клієнтів, які мають підтверджені джерела доходів, зокрема тих, хто отримує заробітну плату через банк. Також вони не стосуватимуться волонтерів і благодійних організацій.

