Європейські лоукости планують масове повернення в українське небо: експерт пояснює чому

Після війни Україна приверне увагу не лише своїх громадян, а й іноземців

Європейські бюджетні авіакомпанії оголосили про готовність до масштабного повернення в Україну після відкриття повітряного простору. У галузі очікують різке зростання туризму, збільшення пасажиропотоку та швидке відновлення мобільності всередині країни.

Одним з перших детальний план відновлення польотів представив угорський лоукостер Wizz Air. У компанії заявили, що готові розмістити в Україні 15 літаків протягом двох років після завершення бойових дій, а у перспективі семи років – до 50 бортів.

«Щойно повітряний простір відкриється, ми дуже швидко відновимо свою роботу. Відкриття стане для нас значною можливістю», - сказав гендиректор Wizz Air Йожеф Варад.

У компанії також очікують хвилю так званого «катастрофічного туризму» – підвищеного інтересу мандрівників до країни, що відновлюється після війни.

Ірландський перевізник Ryanair також заявив про готовність оперативно повернутися в український повітряний простір.

У планах Ryanair – відкриття близько 24 напрямків до Києва і Львова. Для цього перевізник готовий перерозподілити літаки зі своїх європейських хабів, зокрема з лондонського Станстеда та Орлі в Парижі.

До закриття українського неба компанія перевозила близько 1,5 млн пасажирів щороку та планувала збільшити цей показник до 4 млн, розглядаючи інвестиції в інфраструктуру українських аеропортів.

Експерт Михайло Кураченко

Після відкриття українського неба попит на авіаперевезення стрімко зростатиме. Такий прогноз робить експерт з цивільної авіації, україно-американський підприємець у сфері логістики Михайло Кураченко. За його словами, лоукости одразу отримають доступ до мільйонів потенційних пасажирів, передусім - українців, які нині проживають у країнах ЄС.

«Українці, які вимушено живуть за кордоном, шукатимуть швидкі та недорогі рейси додому. Це великий відкладений попит, і він надзвичайно привабливий для авіакомпаній», – пояснює Кураченко.

Експерт підкреслює: після війни Україна приверне увагу не лише своїх громадян, а й іноземців. Туристів очікується багато – країна стала впізнаваною у світі, а її історія стійкості формуватиме інтерес іноземців.

«Після відкриття кордонів до України приїдуть тисячі туристів. Україна стала відомою у світі, і багато хто захоче побачити її на власні очі», - наголошує він.

Ще один важливий чинник – технічна готовність лоукостів діяти швидко. Їм не потрібна складна інфраструктура: достатньо придатної злітно-посадкової смуги та базових операційних умов.

«Лоукостам не треба багато для старту. Тому вони можуть повернутися дуже швидко – буквально за кілька тижнів після відкриття неба», – зазначає Кураченко.

На думку експерта, потенціал українського ринку настільки високий, що він може стати одним із найдинамічніших у Європі.

«Попит дійсно може бути вибуховим, і лоукости просто не зможуть його проігнорувати. Мільйони людей потребуватимуть швидких і доступних рейсів. Тож Wizz Air, Ryanair та інші нові гравці будуть заходити швидко, щоб зайняти ринок, поборотися за нього», – підсумовує він.