Податкова збільшила кількість перевірок ФОПів: в яких областях найбільше штрафів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Податкова збільшила кількість перевірок ФОПів: в яких областях найбільше штрафів
Попри відносно стримані темпи зростання кількості перевірок, суми, які бізнес має «доплатити», цьогоріч істотно зросли
6 041 документальну перевірку ФОПів провела Податкова цьогоріч, це на 12% більше, ніж за аналогічний період торік

Податкова служба України цьогоріч почала частіше перевіряти підприємців (ФОПів). За дев'ять місяців 2025 року було проведено понад 6 тис. перевірок – це на 12% більше, ніж торік. Хоча це все ще набагато менше, ніж до початку великої війни. Суми штрафних санкцій та донарахованих зобов'язань зростають, проте наразі з них узгодили менше чверті. Найчастіше перевіряли бізнес на Львівщині, Київщині та Харківщині. А найбільше нарахували ФОПам на Черкащині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Опендатабот.

Кількість документальних перевіров ФОПів ц січні-вересні 2025 року
Кількість документальних перевіров ФОПів ц січні-вересні 2025 року
Попри відносно стримані темпи зростання кількості перевірок, суми, які бізнес має «доплатити», цьогоріч істотно зросли, але є нюанс. Загалом 5,98 млрд грн донарахувала Податкова підприємцям за три квартали 2025 року. Це у 2,6 раза більше, ніж торік, і у 25 разів більше, ніж у 2021 році. Хоча суми до сплати й ростуть, це ще не означає, що підприємці реально зобов’язані їх сплатити – наразі узгодили лише близько 22%, це 1,32 млрд грн. Для порівняння, торік за цей час узгодили майже половину донарахувань.

Схожа ситуація й зі штрафами. З нарахованих 2,59 млрд грн наразі узгодили лише 15% або 396,8 млн грн.

Варто зазначити, що узгоджена сума – це донарахування, які підприємець реально має сплатити після всіх заперечень, оскаржень і рішень Податкової чи суду. Спершу податкова «нараховує», але лише після проходження цих процедур сума стає остаточною й обов’язковою.

Сума зобов'язань після перевірок ДПС січень-вересень
Сума зобов'язань після перевірок ДПС січень-вересень
Найбільш продуктивними цьогоріч були податківці на Львівщині – 805 перевірок. Далі йдуть Київ (715), Харківщина (559), Дніпропетровщина (518) та Хмельниччина (433). Утім, за сумами донарахованих зобов’язань лідирує Черкащина – 1,87 млрд грн, з яких 72% припадає на штрафи. Втім, узгодили тут лише 1,7% – всього 31,3 млн грн. На Дніпропетровщині ситуація схожа: із 1,5 млрд грн донарахованих зобов’язань узгодили тільки 3% – 46,2 млн грн.

Де найбільшн перевірок ФОПів Податковою
Де найбільшн перевірок ФОПів Податковою
Рекордсменами стали податківці на Івано-Франківщини: там погодили 94% нарахованих сум, це 19,85 млн грн з 21,16 млн грн нарахованих.

Нагадаємо, Державна податкова служба у вересні оновила план-графік перевірок компаній та підприємців. Згідно з новими даними, 4908 перевірок заплановано у 2025 році. Це на 122 більше, ніж у попередньому варіанті графіка. 79% перевірок припадають на компанії (3881 підприємство) і 21% на ФОПів (1027 бізнесів). Найбільше перевірок заплановано на грудень: податківці проведуть 482 перевірки.

До слова, Державна податкова служба України спільно з Мінцифри працює над розширенням податкових сервісів та їхньою автоматизацією. Зокрема, розробляється та тестується нова система для ефективнішого стягнення податкового боргу. Про ці зміни було оголошено під час традиційної зустрічі команди ДПС із представниками 55 бізнес-асоціацій та інститутів громадянського суспільства.

