Обсяг міжнародних резервів України сягнув рекорду за час незалежності
На валютні рахунки уряду в Нацбанку в жовтні надійшло $6 398,4 млн
Станом на 1 листопада міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $49 516,3 млн, що є найвищим показником за всю історію незалежної України. У жовтні вони зросли на 6,4%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національний банк.
«Така динаміка зумовлена значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті. Обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку», – зазначає регулятор.
На валютні рахунки уряду в Нацбанку в жовтні надійшло $6 398,4 млн, у тому числі:
- $4 694,0 млн – від ЄС у межах ініціативи країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);
- $1 079,4 млн – через рахунки Світового банку;
- $507,7 млн – від розміщення (Облігації внутрішньої державної позики);
- $117,3 млн – від Банку розвитку Ради Європи.
За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 611,6 млн, у тому числі:
- $368,9 млн – обслуговування та погашення ОВДП;
- $199,5 млн – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;
- $16,1 млн – обслуговування та погашення боргу перед Європейським інвестиційним банком;
- $14,7 млн – обслуговування та погашення боргу перед Європейським банком реконструкції та розвитку;
- $12,3 млн – обслуговування боргу перед ЄС;
- $0,1 млн – сплата іншим кредиторам.
Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $83,9 млн. Також Нацбанк відповідно до балансових даних продав на валютному ринку $2 834,9 млн та викупив до резервів $0,8 млн. Отже, чистий продаж валюти НБУ в жовтні становив $2 834,1 млн.
У жовтні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на $126,8 млн. Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,1 місяця майбутнього імпорту.
До слова, Національний банк пом’якшив валютні обмеження. Водночас зміни не матимуть суттєвого впливу на курсову динаміку й рівень міжнародних резервів.
