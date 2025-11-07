Обсяг міжнародних резервів України сягнув рекорду за час незалежності

На валютні рахунки уряду в Нацбанку в жовтні надійшло $6 398,4 млн

Станом на 1 листопада міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $49 516,3 млн, що є найвищим показником за всю історію незалежної України. У жовтні вони зросли на 6,4%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національний банк.

«Така динаміка зумовлена значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті. Обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку», – зазначає регулятор.

На валютні рахунки уряду в Нацбанку в жовтні надійшло $6 398,4 млн, у тому числі:

$4 694,0 млн – від ЄС у межах ініціативи країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);

$1 079,4 млн – через рахунки Світового банку;

$507,7 млн – від розміщення (Облігації внутрішньої державної позики);

$117,3 млн – від Банку розвитку Ради Європи.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 611,6 млн, у тому числі:

$368,9 млн – обслуговування та погашення ОВДП;

$199,5 млн – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;

$16,1 млн – обслуговування та погашення боргу перед Європейським інвестиційним банком;

$14,7 млн – обслуговування та погашення боргу перед Європейським банком реконструкції та розвитку;

$12,3 млн – обслуговування боргу перед ЄС;

$0,1 млн – сплата іншим кредиторам.

Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $83,9 млн. Також Нацбанк відповідно до балансових даних продав на валютному ринку $2 834,9 млн та викупив до резервів $0,8 млн. Отже, чистий продаж валюти НБУ в жовтні становив $2 834,1 млн.

У жовтні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на $126,8 млн. Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,1 місяця майбутнього імпорту.

До слова, Національний банк пом’якшив валютні обмеження. Водночас зміни не матимуть суттєвого впливу на курсову динаміку й рівень міжнародних резервів.