Тимошенко «знайшла» для бюджету 175 млрд грн

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Тимошенко вважає непрофесійним і аморальним під час війни повертати сурогатний «борг» України власному Нацбанку
Пропозицію лідерки «Батьківщини» парламент передав уряду

Юлія Тимошенко запропонувала реальний механізм, як збільшити доходи бюджету на 175 млрд грн. Бюджетний комітет і парламент її одностайно підтримали. Зараз цю пропозицію парламент передав Уряду.

Пропозиція реалістична, і якщо вона буде врахована Урядом, це дасть можливість на наступний рік збільшити грошове забезпечення військовим, підняти заробітні плати медикам, освітянам і науковцям, а також підвищити мінімальні пенсії пенсіонерам.

«Кошти є, тож тепер усе залежить від Уряду», – підкреслила лідерка «Батьківщини».

Нагадаємо, Юлія Тимошенко вважає непрофесійним і аморальним під час війни повертати сурогатний «борг» України власному Національному банку. Цей химерний «борг» утворився внаслідок передачі Нацбанком Уряду емісійних грошей в якості кредиту під гігантські відсотки. Це не просто непрофесійно й аморально, це потребує порушення кримінальної справи і розслідування.

Попередньо надана і вже давно витрачена емісія тепер повертається як борг держави своєму ж Нацбанку під величезні відсотки. Тобто Уряд замість того, щоб витрачати зібрані податки на захист країни, перекачує їх в Нацбанк, а Нацбанк зливає ці гроші комерційним банкам через депозитні сертифікати. Тимошенко стверджує, що це афера на 175 млрд грн. Саме стільки заклали в бюджеті на наступний рік для здійснення цієї оборудки.

Юлія Тимошенко запропонувала або списати, або реструктуризувати цей борг на 50 років. А 175 млрд грн направити на захист держави та людей. Крім того, своїми правками команда «Батьківщини» намагалася змінити бюджет геноциду на бюджет розвитку.

Теги: Нацбанк парламент бюджет податки Юлія Тимошенко

