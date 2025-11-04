Тимошенко «знайшла» для бюджету 175 млрд грн

Пропозицію лідерки «Батьківщини» парламент передав уряду

Юлія Тимошенко запропонувала реальний механізм, як збільшити доходи бюджету на 175 млрд грн. Бюджетний комітет і парламент її одностайно підтримали. Зараз цю пропозицію парламент передав Уряду.

Пропозиція реалістична, і якщо вона буде врахована Урядом, це дасть можливість на наступний рік збільшити грошове забезпечення військовим, підняти заробітні плати медикам, освітянам і науковцям, а також підвищити мінімальні пенсії пенсіонерам.

«Кошти є, тож тепер усе залежить від Уряду», – підкреслила лідерка «Батьківщини».

Нагадаємо, Юлія Тимошенко вважає непрофесійним і аморальним під час війни повертати сурогатний «борг» України власному Національному банку. Цей химерний «борг» утворився внаслідок передачі Нацбанком Уряду емісійних грошей в якості кредиту під гігантські відсотки. Це не просто непрофесійно й аморально, це потребує порушення кримінальної справи і розслідування.

Попередньо надана і вже давно витрачена емісія тепер повертається як борг держави своєму ж Нацбанку під величезні відсотки. Тобто Уряд замість того, щоб витрачати зібрані податки на захист країни, перекачує їх в Нацбанк, а Нацбанк зливає ці гроші комерційним банкам через депозитні сертифікати. Тимошенко стверджує, що це афера на 175 млрд грн. Саме стільки заклали в бюджеті на наступний рік для здійснення цієї оборудки.

Юлія Тимошенко запропонувала або списати, або реструктуризувати цей борг на 50 років. А 175 млрд грн направити на захист держави та людей. Крім того, своїми правками команда «Батьківщини» намагалася змінити бюджет геноциду на бюджет розвитку.