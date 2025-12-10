Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Аудит «Енергоатома» та оборонки. Свириденко повідомила, коли стануть відомі результати

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Аудит «Енергоатома» та оборонки. Свириденко повідомила, коли стануть відомі результати
Заступниця голови Держаудитслужби (праворуч) доповіла премʼєрці про заплановані аудити
фото: Юлія Свириденко

У 20-х числах грудня починаються аудити в оборонній сфері

Триває аудит «Енергоатома»: перевірки здійснюються на 10 філіях компанії. Проміжні результати будуть відомі наприкінці грудня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу уряду Юлію Свириденко.

Премʼєр-міністерка заслухала доповідь заступниці голови Державної аудиторської служби України Юлії Солянік. Вона розповіла про проведення аудитів підприємств енергетичної й оборонної сфери.

У 20-х числах грудня починаються аудити в оборонній сфері, зокрема, 22 підприємств АТ «Українська оборонна промисловість», а також перевірки на державних підприємств Міністерства оборони «Агенція оборонних закупівель» та «Державний оператор тилу» за період 2022-2025 роки. Перші результати – у січні.

«Доручила Держаудитслужбі щотижня звітувати про перебіг перевірок та надати вичерпну інформацію за фактом їх проведення правоохоронним органам», – каже Свириденко.

Також заступниця голови Держаудитслужби доповіла про результати моніторингу оборонних закупівель, проведених державними підприємствами Міністерства оборони АОЗ і ДОТ за період 2024-2025 роки. У процесі моніторингу виявлено низку недосконалостей в організації та проведенні закупівель. Глава уряду доручила відповідним органам внести зміни для їх усунення.

Нагадаємо, наприкінці листопада розпочався конкурсний відбір незалежних членів наглядової ради акціонерного товариства «Енергоатом».

Як відомо, НАБУ та САП задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Згодом Національне антикорупційне бюро України в межах розслідування корупційних схем у сфері енергетики – операції «Мідас» – оголосило про підозру семи особам. Серед них – бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (фігурує на записах НАБУ під кодовим ім’ям Карлсон), колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк (Рокет), виконавчий директор із безпеки компанії «Енергоатом» Дмитро Басов (Тенор), а також четверо представників так званого «бек-офісу з легалізації коштів»: Олександр Цукерман (Шугармен), Ігор Фурсенко (Рьошик), Леся Устименко та Людмила Зоріна.

Читайте також:

Теги: Енергоатом Юлія Свириденко аудит

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Уряд заклав підвищення пенсій у бюджет на 2026 рік
Мінімальна пенсія зросте у 2026 році: які суми заклав уряд
3 грудня, 20:46
Ексчиновнику готується повідомлення про підозру
Затримано колишнього першого заступника міністра енергетики
2 грудня, 10:55
Свириденко провела нараду з представницями коаліції ветеранських громадських організацій
Свириденко повідомила, скільки ветеранів буде в Україні після війни
28 листопада, 06:17
Попри заяву Зеленського, аудиту таких держкомпаній з наглядовими радами як «Укрзалізниця» та «Укрпошта», так і не розпочато
Попри заяву Зеленського, аудиту таких держкомпаній з наглядовими радами як «Укрзалізниця» та «Укрпошта», так і не розпочато
25 листопада, 09:30
АТ «НАЕК «Енергоатом» замовила в ТОВ «Олімп Мотор» легкових автомобілів загальною сумою на 6,81 млн грн
Філія «Енергоатома» замовила автівок на 6,81 млн грн у найвищій комплектації
21 листопада, 11:46
За словами Соболева, завдяки змінам нова наглядова рада зможе швидше запрацювати
Корупція в «Енергоатомі». Міністр економіки розказав, як уряд рятує компанію
21 листопада, 11:09
За словами Свириденко, першочерговим завданням цього тижня є затвердження наглядової ради «Енергоатома»
Уряд затвердив план оновлення наглядових рад та виконавчих органів держкомпаній
17 листопада, 12:40
Рішення Кабміну було ухвалено на підставі матеріалів, отриманих від НАБУ
Уряд відсторонив віцепрезидента «Енергоатома»
12 листопада, 21:43
Названо імена усіх фігурантів операції «Мідас», які отримали підозру від НАБУ
Сім фігурантів операції «Мідас». Досьє на кожного
12 листопада, 11:08

Бізнес

Аудит «Енергоатома» та оборонки. Свириденко повідомила, коли стануть відомі результати
Аудит «Енергоатома» та оборонки. Свириденко повідомила, коли стануть відомі результати
Європейські лоукости планують масове повернення в українське небо: експерт пояснює чому
Європейські лоукости планують масове повернення в українське небо: експерт пояснює чому
Метінвест Ахметова отримав найвищу відзнаку на HR Pro Awards 2025
Метінвест Ахметова отримав найвищу відзнаку на HR Pro Awards 2025
Міжнародну допомогу не можна направити на оборону? Глава Федерації роботодавців транспорту запропонував альтернативу
Міжнародну допомогу не можна направити на оборону? Глава Федерації роботодавців транспорту запропонував альтернативу
Кабмін дозволив державним компаніям імпортувати електроенергію
Кабмін дозволив державним компаніям імпортувати електроенергію
Уряд тимчасово пришвидшив бронювання працівників: перелік змін
Уряд тимчасово пришвидшив бронювання працівників: перелік змін

Новини

В Україні хмарно: погода на 10 грудня
Сьогодні, 06:01
День святої Анни: привітання у листівках, віршах та прозі
Вчора, 08:17
Зачаття Пресвятої Богородиці: історія, традиції, заборони та прикмети
Вчора, 07:10
Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
8 грудня, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
7 грудня, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
6 грудня, 08:15

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua