Аудит «Енергоатома» та оборонки. Свириденко повідомила, коли стануть відомі результати

У 20-х числах грудня починаються аудити в оборонній сфері

Триває аудит «Енергоатома»: перевірки здійснюються на 10 філіях компанії. Проміжні результати будуть відомі наприкінці грудня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу уряду Юлію Свириденко.

Премʼєр-міністерка заслухала доповідь заступниці голови Державної аудиторської служби України Юлії Солянік. Вона розповіла про проведення аудитів підприємств енергетичної й оборонної сфери.

У 20-х числах грудня починаються аудити в оборонній сфері, зокрема, 22 підприємств АТ «Українська оборонна промисловість», а також перевірки на державних підприємств Міністерства оборони «Агенція оборонних закупівель» та «Державний оператор тилу» за період 2022-2025 роки. Перші результати – у січні.

«Доручила Держаудитслужбі щотижня звітувати про перебіг перевірок та надати вичерпну інформацію за фактом їх проведення правоохоронним органам», – каже Свириденко.

Також заступниця голови Держаудитслужби доповіла про результати моніторингу оборонних закупівель, проведених державними підприємствами Міністерства оборони АОЗ і ДОТ за період 2024-2025 роки. У процесі моніторингу виявлено низку недосконалостей в організації та проведенні закупівель. Глава уряду доручила відповідним органам внести зміни для їх усунення.

Нагадаємо, наприкінці листопада розпочався конкурсний відбір незалежних членів наглядової ради акціонерного товариства «Енергоатом».

Як відомо, НАБУ та САП задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий бізнесмен, інші особи. Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».

Згодом Національне антикорупційне бюро України в межах розслідування корупційних схем у сфері енергетики – операції «Мідас» – оголосило про підозру семи особам. Серед них – бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (фігурує на записах НАБУ під кодовим ім’ям Карлсон), колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк (Рокет), виконавчий директор із безпеки компанії «Енергоатом» Дмитро Басов (Тенор), а також четверо представників так званого «бек-офісу з легалізації коштів»: Олександр Цукерман (Шугармен), Ігор Фурсенко (Рьошик), Леся Устименко та Людмила Зоріна.