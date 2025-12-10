Головна Новини
В Україні хмарно: погода на 10 грудня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
У Києві хмарно
Вдень у південно-східній частині невеликий дощ, на сході та північному сході країни дощ з мокрим снігом

Сьогодні, 10 грудня, в Україні хмарно, у деяких областях очікується невеликий дощ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Вдень у південно-східній частині невеликий дощ, на сході та північному сході країни дощ з мокрим снігом, подекуди ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вночі та вранці на Закарпатті, Прикарпатті та в Приазов'ї місцями туман. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 4-9° тепла, на сході та північному сході країни вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла.

У середу, 10 грудня, у Києві хмарно. Вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура по Київській області вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°, у столиці вночі 2-4° тепла, вдень 5-7°.

Як відомо, на тижні з 8 по 14 грудня в Україні очікується посилення морозів, особливо вночі, та нестійка погода з періодичними опадами у вигляді снігу та мокрого снігу, викликана циклонічною активністю. Температура буде характерна для середини зими. 

Теги: Укргідрометцентр вітер погода прогноз погоди

