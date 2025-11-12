Головна Країна Політика
НАБУ вимагає доступу до всіх банківських рахунків та даних про їхніх власників

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
НАБУ вимагає доступу до всіх банківських рахунків та даних про їхніх власників

НАБУ очікує на внесення змін до законодавства

Національне антикорупційне бюро працює над внесенням змін до законодавства, які зроблять можливим створення центральної бази даних усіх банківських рахунків та їхніх бенефіціарних власників. Про це йдеться в опублікованому плані заходів з реалізації стратегії розвитку Бюро.

На думку фахівців НАБУ, це мета, яку Бюро могло б досягти разом із НАЗК, АРМА та ДСФМУ.

«Бюро очікує на внесення змін до релевантного законопроекту. у разі відсутності такого – розроблено пропозиції щодо внесення змін до законодавства, які подані суб'єкт законодавчої ініціативи», – зазначають в документі.

Ймовірно, що релевантним законопроектом фахівці Бюро вважають Законопроект №13233 про створення Реєстру рахунків. Він передбачає централізований реєстр банківських рахунків та індивідуальних сейфів фізичних осіб, який адмініструватиме Державна податкова служба (ДПС).

На думку авторів законопроекту, впровадження такого механізму дозволить ідентифікувати будь-яких фізичних або юридичних осіб, які утримують або контролюють платіжні та банківські рахунки і депозитні сейфи. Це забезпечить  своєчасний, необмежений та безпосередній доступ до інформації правоохоронним органам.

Відповідно до положень 13233, Нацбанк, банки та інші фінансові установи й  надавачі платіжних послуг чи емітенти електронних грошей направлятимуть до ДПС повідомлення про відкриття чи закриття рахунків або електронних гаманців фізичних осіб, укладення або припинення договору про надання індивідуального банківського сейфа. Своєю чергою, податкова буде надавати цю інформацію запитувачам в порядку спеціального доступу. Порядок розкриття для них банківської таємниці буде регулюватися Положенням про Реєстр рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб.

Раніше Міністр економіки Марченко, коментуючи законопроект, розповів, що для громадян, які не мають проблем із законом, буде можливість показати власні рахунки і сказати: «Ми, якщо показали власний рахунок, маємо право здійснювати платежі в будь-яку країну ЄС».

Нагадаємо, в останньому Меморандумі з МВФ йдеться про розгляд Мінфіном спільно з НБУ «питання про можливе розширення підстав для позасудового доступу податкових органів до інформації про обсяги коштів, що надійшли на банківські рахунки платників податків».

