Скільки заробляють резиденти «Дія.City»? Список найуспішніших компаній

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
За першу половину поточного року виторг резидентів «Дія.City» склав 267,6 млрд грн
Найбільший виторг у 2024 році продемонстрували ТОВ «Глобаллоджик Україна» та ТОВ «Епам Діджитал»

В Україні 3 114 компаній є резидентами «Дія.City» станом на грудень 2025-го. За першу половину поточного року виторг резидентів, що оприлюднили фінзвітність, склав 267,6 млрд грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дослідження YouControl.

Загалом станом на початок грудня в Україні резидентами Дія. City є 3 114 компаній. Понад половину, а саме 1821 з досліджуваних компаній стали резидентами у 2025 році. Середній «вік» чинних резидентів перевищує три роки, водночас майже половина (46,4% або 1 445 компаній) працює в особливому правовому режимі менше ніж рік.

Лідером за кількістю зареєстрованих компаній є Київ – тут розміщено понад половину резидентів (1 704 компанії). Також серед активних регіонів:

  • Львівська область – 435 компаній,
  • Дніпропетровська – 167,
  • Київська – 136,
  • Харківська – 131.
Більшість юросіб (2 639) мають основний вид діяльності «Інформація та телекомунікації». Ще 132 працюють у сфері професійної, наукової та технічної діяльності, а близько 6% підприємств долучені до виробництва інших транспортних засобів.

У 2023 році виручку більшу за нуль задекларували 908 резидентів – загалом 123,8 млрд грн. У 2024 році прозвітували близько половини компаній, а їх сукупна виручка склала 209,2 млрд грн. У 2025 році фінансові звіти подавали приблизно 500 компаній щокварталу (частина – за всі три квартали, частина – частково).

Загальний обсяг виручки за три квартали 2025 року становить 267,6 млрд грн:

  • 1-й квартал: 497 компаній, 59,04 млрд грн;
  • 2-й квартал: 515 компаній, 105,37 млрд грн;
  • 3-й квартал: 522 компанії, 103,16 млрд грн.

Найбільший виторг у 2024 році продемонстрували ТОВ «Глобаллоджик Україна» – 11,7 млрд грн та ТОВ «Епам Діджитал» – 7,5 млрд грн. Обидві компанії мають американських учасників – Bonus Technology Inc. та EPAM Systems, Inc.

Серед резидентів 314 компаній (10%) мають 100% іноземного капіталу. Майже чверть із них (78 підприємств) мають в структурі власності представників зі США.

Ще 48 компаній мають у структурі власності кіпрські юрособи, а 29 повністю належать іноземним чи українським бенефіціарам з Естонії.

«Дія.City» – це спеціальний правовий та податковий режим в Україні, створений для розвитку ІТ-індустрії. Він пропонує компаніям сприятливі умови оподаткування, гнучкі трудові відносини та захист інтелектуальної власності.

До слова, попри те, що більшість IT-спеціалістів продовжують підтримувати українську армію, останні дані свідчать про певні зміни у їхній готовності донатити та пріоритетах пожертв. Дослідження за 2024 рік показує, що 77% технічних спеціалістів та 80% нетехнічних спеціалістів продовжували робити пожертви менше, ніж позаторік. Найбільше зниження спостерігається серед тих, хто не планує повертатися в Україну, досвідчених фахівців та чоловіків.

