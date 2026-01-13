Paramount подає на Warner Bros до суду через угоду з Netflix

Компанія заявила про намір заблокувати угоду, за якою Netflix має поглинути Warner Bros Discovery

Paramount Skydance подала позов проти Warner Bros Discovery для отримання додаткової інформації про угоду з Netflix на $82,7 млрд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Компанія під керівництвом Девіда Еллісона також заявила, що планує висунути кандидатів до ради директорів Warner Bros. Це один з найагресивніших кроків, спрямованих на те, щоб переконати інвесторів, що її пропозиція на суму $108,7 млрд готівкою є кращою за угоду Netflix, що передбачає готівку та акції.

Як зазначається, Paramount і Netflix ведуть запеклу боротьбу за Warner Bros, її цінні кіно- і телестудії та величезну бібліотеку контенту.

Минулого тижня Warner Bros відхилила останню пропозицію Paramount, порадивши акціонерам проголосувати за угоду з Netflix. У листі до акціонерів Paramount також заявила, що запропонує поправку до статуту Warner Bros, яка вимагатиме схвалення акціонерами будь-якого відокремлення бізнесу кабельного телебачення медіагіганта, що є ключовим для угоди з Netflix.

Нагадаємо, Netflix оголосив про укладення остаточної угоди, згідно з якою придбає Warner Bros, включаючи її кіно- та телевізійні студії HBO Max та HBO. Очікується, що угода буде закрита протягом 12−18 місяців, зокрема після відокремлення підрозділу глобальних мереж WBD, Discovery Global, у нову публічну компанію, яке має бути завершено у третьому кварталі 2026 року.

До слова, президент США Дональд Трамп висловив занепокоєння з приводу запланованої угоди Netflix на суму $72 млрд (54 млрд фунтів стерлінгів) з купівлі кіностудії Warner Brothers Discovery і популярної стрімінгової мережі HBO.

За словами президента США, у Netflix «велика частка ринку», а сукупний розмір компаній «може стати проблемою». Обидві компанії заявили, що досягли угоди про перенесення франшиз Warner Brothers, таких як «Гаррі Поттер» і «Гра престолів» на Netflix, створивши нового медіагіганта.