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Поганий фінансовий стан енергоринку заважає ремонту важливого обладнання – Energy Club   

Христина Жиренко
glavcom.ua
Поганий фінансовий стан енергоринку заважає ремонту важливого обладнання – Energy Club   
Операторам систем розподілу потрібні кошти, щоб ремонтувати аварійні лінії електропередачі

Білявський: Ліквідність на ринку електроенергії дуже низька

Потрібно вирішити проблему низької ліквідності енергоринку, щоб енергетичні компанії змогли ремонтувати аварійні лінії електропередачі. 

Про це заявив віцепрезидент асоціації енергетичних компаній Energy Club Максим Білявський. 

За його словами, зараз операторам систем розподілу потрібні кошти, щоб ремонтувати аварійні лінії електропередачі, які допомогли не допустити колапсу енергосистеми під час ракетних обстрілів.   

Білявський підкреслив, що ліквідність на ринку електроенергії дуже низька, через що його потрібно рятувати.   

«Енергетичний ринок був деформований ще у 2021 році, коли Україна закуповувала непотрібну нам російську електроенергію з Білорусі. Таким чином кошти з нашого ринку електроенергії вимивалися в Росію», – наголосив він.   

Нагадаємо, голова комітету Верховної Ради з питань енергетики Андрій Герус заявляв, що влада обговорює відмову від цінових обмежень (price-cap – ред.) на ринку електроенергії, що дасть можливість швидше ремонтувати інфраструктуру та будувати нову генерацію.

Теги: енергетика

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