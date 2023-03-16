Енергетики ДТЕК повернули світло майже 6 тисяч родин Донеччини і Дніпропетровщини

Через бойові дії без електропостачання поки що залишаються 111 населених пунктів

Донецька область продовжує піддаватися постійним обстрілам

За 15 березня енергетики компанії ДТЕК відремонтували електромережі і повернули світло майже 6 тисяч родин в Донецькій і Дніпропетровській області. Про це повідомили в ДТЕК.

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Попри обстріли 15 березня енергетикам вдалося відремонтувати електропостачання для жителів 5 населених пунктів Донеччини. Майже 8 тисяч родин знову зі світлом.

Крім того, за останню добу електропостачання відновили для майже 3 тисяч родин Дніпропетровської області. Ці дві області, регулярно зазнають обстрілів, через що страждають електромережі та їх мешканці.

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«Донецька область продовжує піддаватися постійним обстрілам. Через бойові дії без електропостачання поки що залишаються 111 населених пунктів, де фахівці енергокомпанії не мають доступу до проведення робіт. Енергетики обов’язково повернуть світло всім жителям області, щойно отримають дозвіл на проведення робіт від Збройних Сил України», – зазначають в ДТЕК.

Нагадаємо, що в лютому енергетики ДТЕК повернули світло 263 тисячам сімей у 362 населених пунктах, що лишилися без електропостачання через ворожі обстріли у Донецькій та Дніпропетровській областях.