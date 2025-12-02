«Метінвест» об’єднав сервісні активи в єдину компанію «Метінвест Машинері»

«Метінвест» Ахметова створив компанію «Метінвест Машинері»: вона буде опікуватися ремонтами та сервісним супроводом

Група «Метінвест» завершила централізацію своїх ремонтних і сервісних підприємств, і створила єдину компанію – «Метінвест Машинері». Нове підприємство об’єднало виробничі потужності та експертизу заводів у Запоріжжі, Кривому Розі та Кам’янському.

Нове підприємство спеціалізується на ремонті обладнання, виготовленні запчастин і металоконструкцій, механообробці та сервісному супроводі для металургійних, коксохімічних і гірничовидобувних підприємств. Завдяки розгалуженій мережі виробничих баз «Метінвест Машинері» зможе оперативно виконувати замовлення як для підприємств Групи, так і для зовнішніх клієнтів.

Трансформація тривала протягом 2023–2025 років, у межах стратегії підвищення ефективності активів. Основою нової структури став Запорізький ливарно-механічний завод (ЗЛМЗ), який було створено у 2016 році на базі цехів «Запоріжсталі». У 2023 році ЗЛМЗ приєднав Криворізький ремонтно-механічний завод, а з 1 грудня 2025 року під його управління перейшли всі ремонтні підприємства Групи.

«Ми посилили синергію промислових майданчиків і людського капіталу, підвищили операційну ефективність і зберегли робочі місця для трьох тисяч людей у галузі під час війни та після її завершення», – каже операційний директор «Метінвесту» Олександр Мироненко.

Команди ремонтних заводів у повному складі продовжать роботу в складі «Метінвест Машинері»: умови праці, рівень заробітних плат і соціальні гарантії залишаються незмінними.

«Ми стали більше, ніж просто Запорізький ливарно-механічний завод – і географічно, і фахово. «Метінвест Машинері» відображає суть нашої діяльності та завершує етап трансформації», – підкреслив генеральний директор «Метінвест Машинері» Ігор Долгозвяго.

Як відомо, «Метінвест» уп’яте поспіль посів перше місце у рейтингу найбільших приватних компаній України за версією Forbes Ukraine. Видання назвало цю компанію «хребтом української економіки»: від початку війни вона перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні вже понад 70 мільярдів грн.

«Метінвест» також входить до рейтингу найбільших інвесторів України: щороку компанія вкладає 12 мільярдів в інвестиційні проєкти. Крім того, від початку повномасштабного вторгнення компанія надала Україні 9,7 млрд грн допомоги, з яких 5,2 млрд грн – на підтримку ЗСУ в межах ініціативи «Сталевий фронт».