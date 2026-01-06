Головна Гроші Бізнес
Офіційний курс долара оновив історичний максимум

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Офіційний курс долара оновив історичний максимум
фото: glavcom.ua

У пунктах обміну валют долар у середньому купують по 42,14 грн

Національний банк України встановив офіційний курс долара на 6 січня на рекордному рівні – 42,42 грн, що на 2 копійки перевищує попередній максимум. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НБУ.

Станом на ранок 6 січня середній курс продажу долара в обмінниках зріс на 7 копійок порівняно з 5 січня і сягнув 42,69 грн. Водночас євро подорожчав на 15 копійок – до 50,12 грн.

Офіційний курс долара оновив історичний максимум фото 1

У пунктах обміну валют долар у середньому купують по 42,14 грн, що на 7 копійок більше, ніж попереднього робочого дня, а євро – по 49,44 грн, додавши 13 копійок.

Нагадаємо, що американський долар демонструє найбільше річне падіння з 2017 року. Банкіри з Волл-стріт прогнозують, що американська валюта буде слабкою в 2026 році. Найбільший ріст серед основних валют щодо ослабленого долара показав євро, підскочивши майже на 14% до понад $1,17 – рівня, який востаннє спостерігався у 2021 році.

