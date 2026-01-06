«Укренерго» заборгувало Гарпоку 15,6 млрд грн за зелену енергію

«Укренерго» винне 15,6 млрд грн інвесторам в зелену енергетику

Компанія «Укренерго» заборгувала держкомпанії «Гарантований покупець» 15,6 млрд грн за фінансове стимулювання розвитку зеленої енергетики в Україні. Відповідну інформацію опублікував Гарпок на офіційному сайті.

Також компанія зазначає, що найбільша недоплата «Укренерго» спостерігається за 2022 рік і вона складає 33,8%.

Водночас, у період 2023-2025 років розрахунки знаходяться на високому рівні. Недоплата за 2023 рік складає 0,8%, за 2024 – 10,7%, за 2025 – 5%.

Як повідомлялося, заборгованість учасників балансуючого ринку перед «Укренерго» сягнула рекордної позначки у 41 млрд грн.

При цьому різко зросла заборгованість «Укренерго» перед учасниками балансуючого ринку, яка в середині листопада сягнула 21 млрд грн, що також є рекордним показником. Порівняно з початком року, борг «Укренерго» перед учасниками ринку збільшився на 27%.

До слова, 7 січня 2026 року, в усіх областях України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).