Німеччина підняла питання надвиробництва Китаю у ключових секторах

Міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль під час китайсько-німецького фінансового діалогу заявив, що надвиробництво в Китаї загрожує справедливій конкуренції та робочим місцям у промисловості. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Клінгбайль порушив питання надлишкових потужностей у ключових секторах Китаю, зокрема в металургії, сонячній енергетиці та електромобільності.

Міністр фінансів, який перебуває із візитом у Китаї, заявив, що Німеччина бачать «загрозу справедливій конкуренції, а також загрозу робочим місцям у промисловості». Він додав, що обидві країни домовилися спільно шукати шляхи вирішення проблеми надлишкових потужностей для забезпечення стабільних умов конкуренції.

«Ми маємо говорити з Китаєм, а не про Китай», – зазначив Клінгбайл.

Нагадаємо, що 16 листопада, віцеканцлер і міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль оголосив про свій візит до Китаю. Він назвав цю поїздку «ключовою» для вирішення нагальних економічних питань, таких як нестабільність глобальних ланцюгів постачання та проблема надлишкових виробничих потужностей у КНР. Віцеканцлер наголосив, що Німеччина не прагне уникати конкуренції з Китаєм, але вважає, що вона має бути чесною та збалансованою.

Як відомо, Китайська Народна Республіка досягла значних успіхів у розвитку сонячної енергетики, встановивши потужності майже у 900 гігават. Цей показник перевищує сукупні сонячні потужності Європи та Сполучених Штатів разом узятих. The Economist зазначає, що Китай перетворився на новий тип наддержави – енергетичну.