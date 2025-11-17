Головна Світ Політика
search button user button menu button

Німеччина закликала Китай скоротити надлишкові потужності

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Німеччина закликала Китай скоротити надлишкові потужності
Клінгбайль наголосив на необхідності стабілізації промислових потужностей у Китаї
фото з відкритих джерел

Німеччина підняла питання надвиробництва Китаю у ключових секторах

Міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль під час китайсько-німецького фінансового діалогу заявив, що надвиробництво в Китаї загрожує справедливій конкуренції та робочим місцям у промисловості. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Клінгбайль порушив питання надлишкових потужностей у ключових секторах Китаю, зокрема в металургії, сонячній енергетиці та електромобільності.

Міністр фінансів, який перебуває із візитом у Китаї, заявив, що Німеччина бачать «загрозу справедливій конкуренції, а також загрозу робочим місцям у промисловості». Він додав, що обидві країни домовилися спільно шукати шляхи вирішення проблеми надлишкових потужностей для забезпечення стабільних умов конкуренції.

«Ми маємо говорити з Китаєм, а не про Китай», – зазначив Клінгбайл.

Нагадаємо, що 16 листопада, віцеканцлер і міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль оголосив про свій візит до Китаю. Він назвав цю поїздку «ключовою» для вирішення нагальних економічних питань, таких як нестабільність глобальних ланцюгів постачання та проблема надлишкових виробничих потужностей у КНР. Віцеканцлер наголосив, що Німеччина не прагне уникати конкуренції з Китаєм, але вважає, що вона має бути чесною та збалансованою.

Як відомо, Китайська Народна Республіка досягла значних успіхів у розвитку сонячної енергетики, встановивши потужності майже у 900 гігават. Цей показник перевищує сукупні сонячні потужності Європи та Сполучених Штатів разом узятих. The Economist зазначає, що Китай перетворився на новий тип наддержави – енергетичну.

Читайте також:

Теги: Німеччина міністр Китай металургія енергетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський висловив вдячність уряду Британії та прем'єру Стармеру
Зеленський подякував Британії за енергетичну підтримку України
12 листопада, 22:35
Данія забороняє користування соцмережами дітям до 15 років
Данія заборонила дітям до 15 років користуватись соцмережами
7 листопада, 18:45
21 бронетранспортер Patria 6x6 незабаром передадуть Україні з Латвії
Латвія готується передати Україні 21 бронетранспортер Patria
5 листопада, 20:04
Трамп: Сполучені Штати мають більше ядерної зброї, ніж будь-яка інша країна
The Hill: Рішення Трампа про відновлення ядерних випробувань повертає світ у часи «холодної війни»
31 жовтня, 23:47
«Укренерго» закладає і в тариф на передачу, і в тариф на диспетчеризацію кошти на повернення залучених кредитів
«Укренерго» підвищенням тарифів на передачу штовхає економіку в кризу – ОП «Укрметалургпром»
31 жовтня, 13:40
«Укренерго» повідомило про стан енергосистеми
«Укренерго» повідомило про стан енергосистеми
28 жовтня, 09:50
Енергетики працюють безперервно, аби відновити електропостачання
Міненерго повідомило про стан енергосистеми після нічних атак
24 жовтня, 10:51
За свої досягнення він також був відзначений пам'ятною премією Альберта Ейнштейна
Пішов з життя лауреат Нобелівської премії з фізики Чень Нін Ян
18 жовтня, 13:17
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26

Політика

Румунія евакуювала ціле село через удар російського дрона по кораблю на Одещині (відео)
Румунія евакуювала ціле село через удар російського дрона по кораблю на Одещині (відео)
Зеленський повідомив, скільки комплексів Samp/T передасть Франція Україні
Зеленський повідомив, скільки комплексів Samp/T передасть Франція Україні
Німеччина закликала Китай скоротити надлишкові потужності
Німеччина закликала Китай скоротити надлишкові потужності
Польща визнала, що загроза від російських дронів у вересні була серйознішою, ніж вважалося
Польща визнала, що загроза від російських дронів у вересні була серйознішою, ніж вважалося
Вірменія і США обговорили старт проєкту «маршрут Трампа»
Вірменія і США обговорили старт проєкту «маршрут Трампа»
Росія виготовляє КАБи та ракети на іноземних верстатах – дані ГУР
Росія виготовляє КАБи та ракети на іноземних верстатах – дані ГУР

Новини

В Україні хмарно: погода на 17 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
Вчора, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua