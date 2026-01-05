Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Дніпро: РФ пошкодила завод одного з найбільших виробників рослинної олії, який належить США

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Дніпро: РФ пошкодила завод одного з найбільших виробників рослинної олії, який належить США
У Дніпрі Bunge володіє олійноекстракційним заводом
фото з соцмереж

Унаслідок удару на вулиці Дніпра вилилось 300 тонн олії

Російські терористи атакували Дніпропетровський олійноекстракційний завод, який входить до складу компанії «Бунге Україна». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова.

«Росіяни розбомбили американську власність, бо завод належить компанії «Бунге» з Сент-Луїс, Міссурі», – каже він.

За словами міського голови, у результаті атаки дронів на дороги Дніпра вилилось 300 тонн олії. «Комунальники прибирають, кидають пісок та суміш, але проїзд Набережною буде неможливим десь 2-3 доби», – пояснив він.

Як відомо, Bunge Global SA – це глобальна агробізнесова та харчова компанія, зареєстрована в Женеві, Швейцарія, зі штаб-квартирою в Сент-Луїсі, штат Міссурі, США. Окрім того, що компанія є міжнародним експортером сої, вона також займається переробкою харчових продуктів, торгівлею зерном та добривами.

Bunge є ключовим гравцем українського агропромислового та харчового сектору. Вони працюють в Україні з 2002 року.

«Ми постачаємо широкий спектр продукції на агропродовольчий ринок, виробляємо нерафіновані та рафіновані рослинні олії в пляшках та наливом, шрот для кормової промисловості, лецитин та лушпиння. Bunge також є виробником ТМ «Олейна», одного з найпопулярніших брендів бутильованої соняшникової олії в Україні», – вказано на сайті компанії.

В Україні Bunge володіє експортним портовим терміналом та олійноекстракційним заводом у Миколаєві, олійноекстракційним заводом у Дніпрі, а також трьома елеваторами, розташованими в різних частинах країни.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі внаслідок російської атаки БпЛА виникла пожежа, пошкоджене підприємство.

До слова, у ніч на 6 грудня 2025 року російські дрони-камікадзе атакували цивільну інфраструктуру у Дніпрі, знищивши склади фармацевтичних компаній, що забезпечували роботу сотень аптек по всій Україні.

Читайте також:

Теги: Борис Філатов Дніпро обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни атакували безпілотниками спортивну школу в Шостці
Сумщина: окупанти вдарили по спортивній школі під час тренування дітей
12 грудня, 2025, 14:40
Раніше Росія обіцяла, що буде мститися за удари по «тіньовому флоту»
Росіяни атакували цивільне судно в Одесі
12 грудня, 2025, 17:35
Зеленський відреагував на нічний обстріл
«Атаки Росії – це точно не про завершення війни». Зеленський відреагував на нічний обстріл
13 грудня, 2025, 10:58
У Сумах ворожий БПЛА атакував багатоповерхівку
У Сумах ворожий БпЛА атакував багатоповерхівку (фото, відео)
14 грудня, 2025, 00:25
Рятувальники ліквідували пожежу
Квартири вигоріли вщент. Влада показала наслідки російського удару по Запоріжжю
16 грудня, 2025, 07:26
Всю сю ніч Фастівський, Вишгородський та Бучанський райони перебували під масованим обстрілом росіян
На Київщині вночі під масованою атакою РФ перебували три райони (фото)
6 грудня, 2025, 09:21
Пошкоджений склад поїздів у Фастові, Київська область, 6 грудня 2025 року
Вщент спалені локомотиви: окупанти повністю знищили залізничну станцію у Фастові (фото)
6 грудня, 2025, 13:32
Диктатор зробив чергову заяву про нібито нелегітимність влади в Україні
Путін заявив, що готовий припинити обстріли України на час виборів
19 грудня, 2025, 15:53
Через атаку росіян зайнялась пожежа
Окупанти вдарили по Запоріжжю: виникла пожежа
24 грудня, 2025, 04:25

Бізнес

Дніпро: РФ пошкодила завод одного з найбільших виробників рослинної олії, який належить США
Дніпро: РФ пошкодила завод одного з найбільших виробників рослинної олії, який належить США
Названо середній термін роботи ФОПа в Україні
Названо середній термін роботи ФОПа в Україні
Названо найбільші харчові компанії України (список)
Названо найбільші харчові компанії України (список)
Міноборони назвало першого резидента Defence City
Міноборони назвало першого резидента Defence City
Гетманцев пояснив, чому реформа з оснащення податківців боді-камерами провалилася
Гетманцев пояснив, чому реформа з оснащення податківців боді-камерами провалилася
ОАЕ скуповують 99% експорту української баранини
ОАЕ скуповують 99% експорту української баранини

Новини

В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно: погода на 4 січня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно: погода на 3 січня
3 сiчня, 06:01
Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу
1 сiчня, 22:50
День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
1 сiчня, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
1 сiчня, 04:23

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua