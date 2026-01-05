Дніпро: РФ пошкодила завод одного з найбільших виробників рослинної олії, який належить США
Унаслідок удару на вулиці Дніпра вилилось 300 тонн олії
Російські терористи атакували Дніпропетровський олійноекстракційний завод, який входить до складу компанії «Бунге Україна». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова.
«Росіяни розбомбили американську власність, бо завод належить компанії «Бунге» з Сент-Луїс, Міссурі», – каже він.
За словами міського голови, у результаті атаки дронів на дороги Дніпра вилилось 300 тонн олії. «Комунальники прибирають, кидають пісок та суміш, але проїзд Набережною буде неможливим десь 2-3 доби», – пояснив він.
Як відомо, Bunge Global SA – це глобальна агробізнесова та харчова компанія, зареєстрована в Женеві, Швейцарія, зі штаб-квартирою в Сент-Луїсі, штат Міссурі, США. Окрім того, що компанія є міжнародним експортером сої, вона також займається переробкою харчових продуктів, торгівлею зерном та добривами.
❗️ Момент російської атаки на олійний завод у Дніпрі потрапив на відео pic.twitter.com/8whRVo1vxE— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 5, 2026
Bunge є ключовим гравцем українського агропромислового та харчового сектору. Вони працюють в Україні з 2002 року.
«Ми постачаємо широкий спектр продукції на агропродовольчий ринок, виробляємо нерафіновані та рафіновані рослинні олії в пляшках та наливом, шрот для кормової промисловості, лецитин та лушпиння. Bunge також є виробником ТМ «Олейна», одного з найпопулярніших брендів бутильованої соняшникової олії в Україні», – вказано на сайті компанії.
В Україні Bunge володіє експортним портовим терміналом та олійноекстракційним заводом у Миколаєві, олійноекстракційним заводом у Дніпрі, а також трьома елеваторами, розташованими в різних частинах країни.
Раніше повідомлялося, що у Дніпрі внаслідок російської атаки БпЛА виникла пожежа, пошкоджене підприємство.
До слова, у ніч на 6 грудня 2025 року російські дрони-камікадзе атакували цивільну інфраструктуру у Дніпрі, знищивши склади фармацевтичних компаній, що забезпечували роботу сотень аптек по всій Україні.
