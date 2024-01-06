Постачальниця харчів для ЗСУ володіє готелями в Хорватії: розслідування

Тетяна Глиняна, яка постачала українській армії яйця по 17 грн, придбала щонайменше три готелі в центрі курортного хорватського міста

Постачальниця харчів для військових Збройних сил України Тетяна Глиняна виявилася власницею чотирьох готелів у курортному місті Хорватії Спліт. Про це пише biz.nv.ua з посиланням на анонімне джерело.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Наприкінці 2023 року співрозмовник видання, знайомий із роботою готельного бізнесу в Спліті, розповів: щонайменше три готелі в центрі курортного хорватського міста отримали нову власницю з України.

«Вона сиділа в холі й активно роздавала вказівки місцевому персоналу українською мовою. Кажуть, що у неї десь біля Білої Церкви є м’ясопереробний завод», – стверджує джерело.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Журналістам вдалося встановити, що з осені 2023 року Глиняна стала бенефіціаром компаній Zen Adria d.o.o., Pigment d.o.o., Mimoza d.o.o. У ще одній фірмі Nazarii d.o.o. вона стала засновницею ще у 2016 році. Зазначається, що у 2022 році на деякий час власником останньої зазначеної компанії ставала дочка Ірина Кут. Як пише видання, місце реєстрації Nazarii d.o.o. у Брелі, ймовірно, є місцем реєстрації особисто Тетяни Глиняної, оскільки саме ця адреса вказана в одному з хорватських реєстрів.

Ці фірми володіють наступними готелями у Спліті:

бутік-готель Mirari – має 18 кімнат, ресторан та басейн на даху.

готель Ora категорії 4* – має 24 номери, ресторан та конгрес-центр на 50 осіб.

бутік-готель Luxe категорії 4* – має 30 номерів, ресторан, СПА-центр та конференц-кімнату на вісім осіб.

готель Posh категорії 5* – має шість апартаментів, басейн на даху, СПА-центр.

На сайтах агенцій нерухомості в Спліті сказано, що готелі з подібною локацією, які мають 18 і більше номерів, коштують від 2,5-3 млн євро. Тобто для купівлі чотирьох готелів у центрі Спліту потрібно більше 10 млн євро.

За повідомленням видання, Тетяна Глиняна особисто була засновницею у компаніях з так званої «білоцерківської групи», що в різний час були чи є крупними постачальниками харчів для військових. Це ТОВ «Преміум компані», ТОВ «Візит», ТОВ «Укрпродакорд ВР» та ТОВ «Гранд консалт» (8,16 млрд грн у 2020-2023 роках).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, що 21 січня видання «Дзеркало тижня» опублікувало статтю, у якій стверджується, що за участі Міністерства оборони викрадаються кошти на закупівлі харчів для ЗСУ. Зокрема, відомство законтрактувало яйця по 17 грн за штуку, тоді як роздрібна ціна в магазині Києва на той час становила близько 7 грн за штуку.

Згодом ексдиректор департаменту закупівель Міністерства оборони Богдан Хмельницький, який підписав від Міністерства оборони контракт із ТОВ «Актив компані» на постачання яєць по 17 грн, потрапив до реєстру корупціонерів.