Скільки хімічних атак РФ завдала по українських військових: шокуючі цифри

Лише за 19 грудня Росія здійснила вісім атак із використанням хімічних речовин

Росія з початку широкомасштабної війни здійснила в Україні 465 хімічних атак. Про це повідомляє служба зв'язків з громадськістю Командування Сил підтримки Збройних сил України повідомляє у Facebook.

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Сили оборони зафіксували 465 фактів застосування Російською Федерацією боєприпасів, які споряджені отруйними хімічними речовинами. З них лише за грудень поточного року – 81 випадок. При цьому динаміка застосування зростає.

Так, лише за 19 грудня Росія здійснила вісім атак із використанням хімічних речовин.

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Найчастіше ворог використовує гранати, такі як К-51, РГР та ручна газова граната «Дрофа-ПМ», які скидає з БпЛА. Проте застосовуються і саморобні вибухові пристрої, споряджені речовинами подразнювальної дії, а також здійснюються артилерійські обстріли із вмістом хімічно небезпечних речовин.

14 грудня було виявлене застосування нового типу спеціальних газових гранат РГ-ВО із вмістом невідомої хімічної речовини.

28 випадків застосування небезпечних хімічних речовин були задокументовані і направлені для проведення слідчих дій у рамках кримінального провадження групами радіаційної, хімічної, біологічної розвідки зі складу військових частин Командування Сил підтримки спільно зі Службою безпеки України.

Нагадаємо, триває 672-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень.

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Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 17 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та по п’ятьох зенітно-ракетних комплексах. Протиповітряною обороною знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 та розвідувальний БпЛА ворога. Також тактична авіація наших Повітряних сил успішно атакувала великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ «Новочеркаськ».

Підрозділи ракетних військ уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, дві артилерійські системи та ще три інші важливі цілі противника.