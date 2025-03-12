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«Гибле місце». Київрада спробує обрати нового голову земельної комісії

Ірина Міллер
glavcom.ua
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«Гибле місце». Київрада спробує обрати нового голову земельної комісії
Попереднє пленарне засідання Київради закінчилося ще до того, як депутати розпочали розгляд питань по суті
фото: скриншот відео

Керівник земельної комісії Михайло Терентьєв загримів до СІЗО

Голова комісії з питань регламенту Київради, депутат від «Європейської солідарності» Леонід Ємець зазначає, що нагальним питанням, яке доведеться вирішувати на найближчих засіданнях Київради, стане переформатування керівництва земельної комісії, голова якої Михайло Терентьєв знаходиться в СІЗО. Про це йдеться у статті «Главкома» «Час Х» для Кличка. Чи виживе ця Київрада після «плівок Комарницького».

«Треба, щоб хтось виконував його обов'язки, – зазначає Ємець. – Проблема в тому, що в цій комісії купа перших заступників і ще більше звичайних заступників. І так не тільки в ній. Я неодноразово звертав увагу, що ця ситуація небезпечна тим, що в екстреній ситуації не буде зрозуміло, хто має виконувати обов'язки голови. Думаю, ми виправимо ситуацію – аби був один перший заступник і один звичайний, також має бути обраний новий голова земельної комісії».

Попереднє засідання Київради завершилося блокуванням її роботи фракцією «Європейська солідарність», яка вимагала включення до розгляду проєкту звернення до Верховної Ради, президента і РНБО щодо неприпустимості тиску на опозицію і місцеве самоврядування. Приводом для цього, зокрема, стало гучне запровадження санкцій проти лідера цієї політсили Петра Порошенка. Як йдеться у статті, «Європейська солідарність» не дає чіткої відповіді, чи триватиме блокування Київради фракцією у четвер. Зазначається, що відповіді на багато питань буде почуто у середу, якщо відбудеться засідання погоджувальної ради. 

Голова фракції «Слуг народу» Андрій Вітренко в розмові з «Главкомом» зізнається, що після історії з НАБУ ситуація в Київраді дуже нервова. На його думку, зміна голови земельної комісії та її можливе переформатування, про яке зараз йдеться, може спровокувати такий перерозподіл комісій, який повністю заблокує роботу Київської міськради на декілька місяців.

У статті зазначається, що кандидатура представниці «Голосу» Зої Ярош розглядається «Ударом» як один з варіантів на нового голову скомпрометованої земельної комісії. Повідомляється, що вона вже раніше входила до складу цієї комісії, але у 2023 році разом з керівником своєї фракції Григорієм Маленко перейшла до бюджетної.

Нагадаємо, 6 лютого Національне антикорупційне бюро і Спеціальна антикорупційна прокуратура заявили про масштабну операцію «Чисте місто», в ході якої було викрито злочинну організацію, причетну до земельної корупції у Київській міськраді. Тоді відбулася низка обшуків і було затримано кількох учасників угруповання – зокрема, заступника голови Київської міської держадміністрації Петра Оленича, голову постійної комісії Київської міської ради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин Михайла Терентьєва та депутатку Київради від «Батьківщини» Олену Марченко.

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Теги: УДАР фракція місто Леонід Ємець депутат Київрада земля СІЗО Київ

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