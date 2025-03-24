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«Укрзалізниця» зазнала масштабної кібератаки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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«Укрзалізниця» зазнала масштабної кібератаки
Рух поїздів стабільний, а всі операційні процеси відлагоджено в резервному форматі
фото з відкритих джерел

За словами залізничників, зловмисники здійснили багаторівневу атаку

Онлайн-системи «Укрзалізниці» зазнали масштабної таргетованої кібератаки. Відновлення всіх систем тривало всю минулу добу та наразі продовжується. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Фахівці «Укрзалізниці» співпрацюють з кібердепартаментом Служби безпеки України.

«Ключове ворогові не вдалося: рух поїздів стабільний, вони курсують чітко без затримок та всі операційні процеси руху відлагоджено в резервному форматі. Залізниця продовжує рух попри фізичні атаки по інфраструктурі, не спинити її і найпідлішими кібератаками!» – йдеться в заяві.

Зазначається, що у компанії впроваджені протоколи резервування. 

«Остання атака була дуже системна, нетривіальна та багаторівнева, тому перед повним відновленням із «бекапів» фахівці УЗ, багатьох залучених партнерів та кібердепартаменту СБУ мають ретельно відтестувати сервіси на можливі вразливості», – кажуть залізничники.

Онлайн-продажі квитків досі залишаються недоступними. Водночас квитки продаються через каси, зокрема на 24  та 25 березня активовано продаж міжнародних квитків у касах

«У крайньому випадку, якщо ви не встигаєте придбати квиток через касу – прямуйте безпосередньо до потяга. Наші поїзні бригади поінформовані, як оформляти ваш проїзд на місці (вибачаємось заздалегідь, можуть не бути наявні місця всіх класів, але прагнемо довезти всіх)», – йдеться в заяві.

Водночас каси працюватимуть із виключним пріоритетом на обслуговування пасажирів із відправкою сьогодні-завтра.

Повернути свій квиток на поїзд відправкою 24 березня можна онлайн. За годину до відправки рейсу потрібно надіслати на пошту [email protected] скан-копію або чітке фото квитка та контактний номер телефону. Заявку про повернення буде оброблено протягом трьох діб з моменту відновлення роботи систем.

Як повідомлялося, 23 березня по всій країні спостерігалися шалені черги на касах вокзалів «Укрзалізниці».

Раніше повідомлялося, що через технічний збій в IT системі «Укрзалізниці» не працюють онлайн-сервіси. Зокрема, тимчасово не працює продаж квитків через застосунок та сайт, онлайн сервіси замовлення послуг та довідкові послуги.

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Теги: СБУ кібератака Укрзалізниця бізнес

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