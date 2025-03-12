Скандал з «плівками Комарницького». З’явилася реакція Кличка

Мер столиці після гучного скандалу з «плівками Комарницького» намагається продемонструвати готовність до протидії корупції у земельній сфері

Мер Києва Віталій Кличко віддав розпорядження щодо розгляду на найближчому засіданні Київради як невідкладного проєкту антикорупційного земельного порядку. Це відбулося на тлі розслідуваня НАБУ щодо фактів масштабної корупції, що процвітала під дахом міськради. Про це йдеться у статті «Главкома» «Час Х» для Кличка. Чи виживе ця Київрада після «плівок Комарницького».

Повідомляється, що авторами проєкту є співголова фракції «Удар» Дмитро Білоцерковець та нардепка Вікторія Пташник з «Європейської солідарності».

Розпорядження Віталія Кличка щодо розгляду на найближчому засіданні Київради як невідкладного проєкту антикорупційного земельного порядку

Пташник почала готувати цей документ ще минулого року. Вона впевнена, що останні викриття НАБУ відкривають вікно можливостей для його прийняття, якого точно не було б у більш спокійний час. Але, за словами депутатки, перепони прийняттю нових правил ставить секретар Київради Володимир Бондаренко, який фігурує на скандальних «плівках Комарницького». До того ж «Слуги народу» також вже зареєстрували альтернативний проєкт на цю тему.

За словами депутатки, секретар Київради чинить перепони у різний спосіб. Пташник каже, що спочатку Володимир Бондаренко намагався визнати антикорупційний земельний порядок регуляторним актом, що ускладнювало процедуру прийняття, аби його не можна було прийняти одразу на сесії. «У нашому проєкті, дійсно, є одна норма, яка може містити ознаки регуляторного акту, але ми з Дмитром Білоцерковцем без проблем готові її прибрати», – запевняє депутатка.

Іншим кроком Бондаренка, йдеться у статті, стало звернення до антикорупційних органів, аби ті надали антикорупційну експертизу щодо земельного порядку. «Однак НАЗК дуже швидко дало відповідь, що це не є їхньою компетенцією, бо вони на антикорупційну експертизу перевіряють тільки законопроєкти і проєкти постанов Кабміну, – розповідає Пташник. – Цікаво, що ми навпаки раді були б отримати відповідні пропозиції від антикорупційних органів, які б покращили проєкт. Однак мета офіційного звернення в НАЗК у секретаря Київради явно була іншою – затягнути процес».

Пташник додає, що після виходу чергового розслідування з кабінету Комарницького та особистого розпорядження Кличка розглянути антикорупційний земельний порядок як невідкладний надалі блокувати проєкт – «це з боку Бондаренка стріляти собі в голову».

Нагадаємо, що голос секретаря Київради Володимира Бондаренка був зафіксований на «прослушці» НАБУ з кабінету ексдепутата Київради Дениса Комарницького, якому інкримінують керівництво злочинною організацією, що займалася оборудками із землею у столиці. Зокрема, на цих плівках Бондаренко узгоджує з Комарницьким порядок денний Київради для просування необхідних тому питань.