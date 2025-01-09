Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Мінагрополітики назвало область України з найвищою вартістю землі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Мінагрополітики назвало область України з найвищою вартістю землі
Торік обсяг проданих земель більший, ніж за перших 2,5 роки після зняття мораторію
фото з відкритих джерел

Найвищу середню ціну на продаж земельної ділянки було зафіксовано в Івано-Франківській області

У 2024 році в Україні було продано 106669 земельних ділянок загальною площею 320660 га. Середня вартість 1 га становила 46678 грн ($1163). Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.

За даними міністерства, найвища середня ціна була зафіксована в Івано-Франківській (89744 грн), Львівській (71390 грн) та Полтавській (66232 грн) областях.

Найнижча середня ціна у Запорізькій (33981 грн), Миколаївській (34033 грн) та Сумській (34936 грн) областях.

Як відомо, мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення було скасовано 1 липня 2021 року. Загальна площа земель, на які поширювався мораторій, – 17,5 млн га. З 1 липня 2021 року по 31 грудня 2024 було продано 604 тис. га (198337 ділянок).

З моменту скасування мораторію юридичні особи викупили 25157 ділянок (78307 га), середня ціна 1 га – 62656 грн ($1 561). Фізичні особи викупили 81512 ділянок (242 353 га), середня ціна 1 га – 41510 грн ($1034).

За даними міністерства у 2024 році обсяг проданих земель більший, ніж за перших 2,5 роки після зняття мораторію.

Як відомо, 1 січня 2024 року стартував другий етап земельної реформи. З нового року купувати земельні ділянки сільськогосподарського призначення зможуть не тільки фізособи, як зараз, а й юридичні особи. Вони будуть обмежені певними рамками: одна юрособа не зможе претендувати більше, ніж на 10 тис. га, та має бути при цьому компанією виключно з українськими бенефіціарами.

Нагадаємо, що ці правила були прописані ще під час ухвалення законодавства про ринок землі. Фізособи отримали право купувати землю раніше – ще з 1 липня 2021 року з лімітом не більше 100 га. Відтермінування запуску на ринок великих гравців було компромісним заходом, а вихід на нього іноземців можливий лише за результатами національного референдуму.

Як повідомлялося, представники монобільшості у Верховній Раді зареєстрували законопроєкти, які пропонують відкласти відкриття продажу землі для юридичних осіб на кілька років.

До слова, 1 липня 2022 року виповнився рік, як в Україні запрацював ринок землі. Тодішній міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський заявив, що земельна реформа вивела з тіні максимально все, що можливо, сьогодні ринок землі працює прозоро і без корупції.

Читайте також:

Теги: земля Мінагрополітики мораторій на продаж землі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Святвечірні традиції
Чортзнащо, або Кутя з халвою
20 грудня, 2024, 22:14
«Путін — наслідок намагань Європи та Америки перетворити недавніх комуністів-терористів на прозахідних демократів»
Росія – тінь ілюзій 1970-х років, у які повірив Захід
5 сiчня, 11:52
МВС Австрії повідомило, що Відень не буде перешкоджати рішенню, яке має ухвалити на Раді міністрів внутрішніх справ ЄС
Австрія скасовує вето на приєднання Болгарії та Румунії до Шенгенської зони
10 грудня, 2024, 02:52
Військова підготовка у армії КНДР триває аж два місяці на рік – узимку
Солдат, що утік із КНДР, розповів правду про армію Кім Чен Ина
16 грудня, 2024, 00:13
На початку грудня Хаят Тахрір аш-Шам (ХТШ) разом з іншими угрупованнями повалило режим сирійського диктатора Башара Асада, її лідер Ахмам Аль-Шараа став фактичним очільником країни
«Нас не обдуриш»: Ізраїль скептично ставиться до нових лідерів Сирії
18 грудня, 2024, 18:00
Програма не лише дасть можливість отримати фермерам власне житло, а й допоможе забезпечити соціальну стабільність села
Програму пільгової іпотеки «єОселя» розширять на аграріїв
26 грудня, 2024, 03:53
Виверження вулканів через зміну клімату може призвести до зовсім неочікуваних наслідків
Сильне виверження вулкану спричинить «кліматичний хаос» на Землі – кліматолог
26 грудня, 2024, 14:54
Неважаючи на запити пілотів про аварійну посадку, літаку було наказано летіти через Каспійське море до Актау в Казахстані
Азербайджан заявив, що причиною авіакатастрофи в Казахстані стала російська ракета
26 грудня, 2024, 15:36
Хамзат Кадиров є секретарем Радбезу Чечні, саме він відзвітував про збиття всіх БпЛА над регіоном
Кадиров нагородив свого племінника, причетного до збиття літака в Казахстані
27 грудня, 2024, 03:37

Бізнес

Мінагрополітики назвало область України з найвищою вартістю землі
Мінагрополітики назвало область України з найвищою вартістю землі
Тендерні королі 2024 року. Хто уклав 10 найбільших угод з державою
Тендерні королі 2024 року. Хто уклав 10 найбільших угод з державою
«Укрпошта» оголосила про початок партнерства з популярним китайським маркетплейсом
«Укрпошта» оголосила про початок партнерства з популярним китайським маркетплейсом
Українські банки у 2024 році наростили прибуток на 12%
Українські банки у 2024 році наростили прибуток на 12%
«Укрпошта» планує випустити марку з нецензурною лексикою після інтерв'ю Зеленського
«Укрпошта» планує випустити марку з нецензурною лексикою після інтерв'ю Зеленського
У 2024 українці закрили рекордну за п'ять років кількість ФОПів
У 2024 українці закрили рекордну за п'ять років кількість ФОПів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
142K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 січня: ситуація на фронті
61K
Дипломатка назвала велику країну, де поховалися російські шпигуни, яких викинули з Європи
49K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 січня 2025
15K
В Україні будуть запроваджені графіки відключення газу? «Нафтогаз» вніс ясність
15K
Скандал із благодійними внесками «Укрпошти». Милованов «здав» Смілянського
12K
У Сі Цзіньпіна з'явився новий ворог, який насмілився критикувати економіку Китаю – WSJ

Новини

Місцями мокрий сніг і дощ: прогноз погоди на 9 січня
Сьогодні, 06:00
У Байдена народився правнук, нафтобаза в Енгельсі продовжує палати: головне за ніч
Сьогодні, 05:47
9 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:06
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 8 січня
Вчора, 06:05
8 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:06
У грудні 2024 року армія РФ втратила рекордну кількість війська – британська розвідка
7 сiчня, 17:47

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua