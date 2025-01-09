Мінагрополітики назвало область України з найвищою вартістю землі

Найвищу середню ціну на продаж земельної ділянки було зафіксовано в Івано-Франківській області

У 2024 році в Україні було продано 106669 земельних ділянок загальною площею 320660 га. Середня вартість 1 га становила 46678 грн ($1163). Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.

За даними міністерства, найвища середня ціна була зафіксована в Івано-Франківській (89744 грн), Львівській (71390 грн) та Полтавській (66232 грн) областях.

Найнижча середня ціна у Запорізькій (33981 грн), Миколаївській (34033 грн) та Сумській (34936 грн) областях.

Як відомо, мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення було скасовано 1 липня 2021 року. Загальна площа земель, на які поширювався мораторій, – 17,5 млн га. З 1 липня 2021 року по 31 грудня 2024 було продано 604 тис. га (198337 ділянок).

З моменту скасування мораторію юридичні особи викупили 25157 ділянок (78307 га), середня ціна 1 га – 62656 грн ($1 561). Фізичні особи викупили 81512 ділянок (242 353 га), середня ціна 1 га – 41510 грн ($1034).

За даними міністерства у 2024 році обсяг проданих земель більший, ніж за перших 2,5 роки після зняття мораторію.

Як відомо, 1 січня 2024 року стартував другий етап земельної реформи. З нового року купувати земельні ділянки сільськогосподарського призначення зможуть не тільки фізособи, як зараз, а й юридичні особи. Вони будуть обмежені певними рамками: одна юрособа не зможе претендувати більше, ніж на 10 тис. га, та має бути при цьому компанією виключно з українськими бенефіціарами.

Нагадаємо, що ці правила були прописані ще під час ухвалення законодавства про ринок землі. Фізособи отримали право купувати землю раніше – ще з 1 липня 2021 року з лімітом не більше 100 га. Відтермінування запуску на ринок великих гравців було компромісним заходом, а вихід на нього іноземців можливий лише за результатами національного референдуму.

Як повідомлялося, представники монобільшості у Верховній Раді зареєстрували законопроєкти, які пропонують відкласти відкриття продажу землі для юридичних осіб на кілька років.

До слова, 1 липня 2022 року виповнився рік, як в Україні запрацював ринок землі. Тодішній міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський заявив, що земельна реформа вивела з тіні максимально все, що можливо, сьогодні ринок землі працює прозоро і без корупції.