Провідні косметичні бренди ЄС відмовляються брати участь у торговій війні із США

L'Oreal та інші косметичні фірми ЄС закликали не втягувати їх у торговельну війну

Косметичні компанії з Європи, включаючи L'Oreal та Nivea, закликали чиновників ЄС не втягувати їх у торговельну війну зі США. Вони висловили впевненість, що включення їх продукції до списків заходів у відповідь щодо американських мит викличе негативний ефект з боку споживачів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

«Ми піднімемо ціни в США, якщо це необхідно, що завдасть шкоди споживачам у США та Канаді, а також завдасть шкоди нашій частці ринку. Так що залиште нас поза (війною – «Главком»), насолоджуйтесь тим, що ми приносимо в економіку, і не розпалюйте вогонь там, де немає необхідності», – заявив виданню директор компанії Beiersdorf.

«Якщо у сфері б'юті-продукції почне діяти принцип «око за око», це завдасть значно більших збитків Європі, ніж американським підприємствам і компаніям», – попередив Єронімус. «Ми кілька разів пояснювали (європейським чиновникам, – «Главком»), що це помилка», – сказав Вінсент Уорнері, голова компанії Beiersdorf, якій належать такі бренди, як Nivea та Coppertone. Він порівняв заходи проти косметичної продукції зі США із «пострілом собі в ногу».

Про те, що європейські косметичні компанії більше втратять, у цій торговій війні зі США заявив і виконавчий директор L'Oreal Ніколя Ієронімус.

На його думку, до тарифної війни треба включати ті категорії товарів, в яких Євросоюз є чистим імпортером. Інакше, за словами топ-менеджера, ці заходи вдарять більше Європою, ніж Сполученими Штатами. «Моє єдине прохання до людей, з якими я зустрічався (у Брюсселі, – «Главком»): подивіться на торговий баланс і не ставте червоний прапор на категорію, де ми можемо більше втратити, ніж виграти», – сказав гендиректор L'Oreal.

Раніше стало відомо, що відомий міжнародний косметичний бренд L`Oreal відкликає всі партії крема від акне Effaclar Duo в США через побоювання, що креми забруднені бензолом – небезпечним канцерогеном.