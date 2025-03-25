Головна Скотч Курйоз
search button user button menu button

Дохлий щур, знайдений у супі, обвалив акції японської ресторанної мережі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Гризун, знайдений у супі, може дорого коштувати відомій японській ресторанній мережі
фото із відкритих джерел

Sukiya – популярна мережа ресторанів у Японії, складається з близько 2 тис. філій

Відвідувач відомого японського ресторану знайшов у своєму супі дохлого щура, і ця подія боляче вдарила по бізнесу компанії. Акції Zensho Holdings, що керує мережею японських ресторанів Sukiya, 24 березня обвалилися на 7,1%, і на мінімумі ціна склала 7918 єн ($52,96). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

За підсумками торгового дня цінні папери втратили 5,14% і закрилися на позначці 8088 ієн ($54,1), свідчать дані Токійської фондової біржі.

Мережа ресторанів Sukiya у повідомленні від 22 березня підтвердила факт інциденту та вибачилася за те, що не розкрила його раніше. «В результаті багато клієнтів відчули тривогу та занепокоєння», – йдеться у повідомленні.

Компанія розповіла, що гризун потрапив до супу 21 січня, коли готувалася їжа у філії Тотторі, на заході Японії. Мережа після інциденту заявила про посилення заходів гігієни.

Sukiya – популярна мережа ресторанів у Японії, складається з близько 2 тис. філій. Заклад спеціалізується на приготуванні гюдону – традиційної японської страви з яловичини, цибулі та рису, тушкованих у солодкому соусі.

У портфелі Zensho Holdings понад 15 ресторанних брендів. Зокрема заклади, що спеціалізуються на приготуванні суші, гамбургерів, удонів, мексиканських страв, пасти, м'ясних стейків, а також кави.

За останній рік акції Zensho Holdings зросли на 24,72%. На думку аналітика Iwai Cosmo Securities Сеїті Арісави, довгостроковий вплив інциденту з щуром на акції Zensho Holdings залежатиме від того, чи призведе подія до значного скорочення кількості клієнтів.

«Я не думаю, що інцидент відбиває структурну проблему в бізнесі. Але Sukiya не може просто відмахнутися від цього, як від поодинокого випадку», – заявив Арісава.

Нагадаємо, у центрі Києва приміщення, яке нині зветься Emerald, виставили на продаж за $1,5 млн. Раніше там розташовувався заклад «Велюр» Миколи Тищенка. 

Читайте також:

Теги: Японія бізнес ресторан харчування

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Генеральний директор Nissan Motor Co Макото Утіда готовий залишити посаду
Nissan звільнить гендиректора після провалу злиття з Honda
27 лютого, 08:49
Будівництво фортифікацій на Харківщині
Будівництво фортифікацій доручено… працівниці суші-ресторану. Хто заробив на обороні Харкова Війна і гроші
26 лютого, 09:15
«Укренерго» повертає відключення для деяких споживачів. Графік на 1 березня
«Укренерго» повертає відключення для деяких споживачів. Графік на 1 березня
28 лютого, 18:35
Канаду і Мексику чекають нові тарифи від Трампа
«Вони не впоралися»: Трамп ввів нові мита на імпорт із двох країн
4 березня, 10:21
Для рестораторів у Європі можуть почати діяти нові правила
Європейські країни можуть ввести обов'язкове маркування для м'яса в ресторанах
5 березня, 10:34
Активність Сонця з 13 по 15 березня 2025 року
Прогноз магнітних бур на 13-15 березня: якою буде сонячна активність
13 березня, 07:51
За 5 років найбільші метпідприємства сплатили податків і зборів на суму 190 млрд грн, або $6,2 млрд
Від запровадження європейського екомита українська металургія втратить $2 млрд – ЗМІ
14 березня, 12:52
Замість підвищення вантажних тарифів, Укрзалізниця має працювати над модернізацією своєї застарілої структури – експерт
Замість підвищення вантажних тарифів, Укрзалізниця має працювати над модернізацією своєї застарілої структури – експерт
17 березня, 13:13
Банани є не лише популярним фруктом, але й важливим джерелом доходу для багатьох країн
Популярний в Україні фрукт може зникнути з полиць магазинів
22 березня, 15:18

Курйоз

Дохлий щур, знайдений у супі, обвалив акції японської ресторанної мережі
Дохлий щур, знайдений у супі, обвалив акції японської ресторанної мережі
Ісландська міністерка йде у відставку на тлі скандалу про роман з неповнолітнім
Ісландська міністерка йде у відставку на тлі скандалу про роман з неповнолітнім
З папугою на плечі: курйозне затримання російського агента у Запоріжжі (відео)
З папугою на плечі: курйозне затримання російського агента у Запоріжжі (відео)
На Тернопільщині чоловік надіслав 46 жінкам фото статевого органу після сварки з коханою
На Тернопільщині чоловік надіслав 46 жінкам фото статевого органу після сварки з коханою
«Нафіг я сюди прийшов». Лавров зробив заяву перед зустріччю Путіна та Лукашенка
«Нафіг я сюди прийшов». Лавров зробив заяву перед зустріччю Путіна та Лукашенка
«Я під враженням»: Трамп пожартував над шкарпетками віцепрезидента США
«Я під враженням»: Трамп пожартував над шкарпетками віцепрезидента США

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
191K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 березня: ситуація на фронті
68K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 березня 2025
27K
Максим Козицький розлучився з дружиною: подробиці особистого життя очільника Львівської ОВА
17K
Благовіщення Пречистої Діви Марії: історія свята, молитви, традиції та заборони
17K
Ігор Білозір – 70. Перша дружина композитора назвала людину, якій належать авторські права на всі його пісні
13K
Верховна Рада уточнила деталі скандального законопроєкту про Нацгвардію

Новини

25 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
Повітряна тривога у Києві тривала більше двох годин
Вчора, 23:26
Ракетна атака на Суми та підписання закону про підвищення акцизів. Головне за 24 березня
Вчора, 20:50
У Газі ізраїльські військові ліквідували кількох ватажків ХАМАС
Вчора, 08:14
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 01:40
24 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:10

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua