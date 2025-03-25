Дохлий щур, знайдений у супі, обвалив акції японської ресторанної мережі

Sukiya – популярна мережа ресторанів у Японії, складається з близько 2 тис. філій

Відвідувач відомого японського ресторану знайшов у своєму супі дохлого щура, і ця подія боляче вдарила по бізнесу компанії. Акції Zensho Holdings, що керує мережею японських ресторанів Sukiya, 24 березня обвалилися на 7,1%, і на мінімумі ціна склала 7918 єн ($52,96). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

За підсумками торгового дня цінні папери втратили 5,14% і закрилися на позначці 8088 ієн ($54,1), свідчать дані Токійської фондової біржі.

Мережа ресторанів Sukiya у повідомленні від 22 березня підтвердила факт інциденту та вибачилася за те, що не розкрила його раніше. «В результаті багато клієнтів відчули тривогу та занепокоєння», – йдеться у повідомленні.

Компанія розповіла, що гризун потрапив до супу 21 січня, коли готувалася їжа у філії Тотторі, на заході Японії. Мережа після інциденту заявила про посилення заходів гігієни.

Sukiya – популярна мережа ресторанів у Японії, складається з близько 2 тис. філій. Заклад спеціалізується на приготуванні гюдону – традиційної японської страви з яловичини, цибулі та рису, тушкованих у солодкому соусі.

У портфелі Zensho Holdings понад 15 ресторанних брендів. Зокрема заклади, що спеціалізуються на приготуванні суші, гамбургерів, удонів, мексиканських страв, пасти, м'ясних стейків, а також кави.

За останній рік акції Zensho Holdings зросли на 24,72%. На думку аналітика Iwai Cosmo Securities Сеїті Арісави, довгостроковий вплив інциденту з щуром на акції Zensho Holdings залежатиме від того, чи призведе подія до значного скорочення кількості клієнтів.

«Я не думаю, що інцидент відбиває структурну проблему в бізнесі. Але Sukiya не може просто відмахнутися від цього, як від поодинокого випадку», – заявив Арісава.

Нагадаємо, у центрі Києва приміщення, яке нині зветься Emerald, виставили на продаж за $1,5 млн. Раніше там розташовувався заклад «Велюр» Миколи Тищенка.