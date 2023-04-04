Forbes оновив рейтинг найбагатших людей світу. Хто з українських мільярдерів потрапив у топ

Найзаможнішим з українців лишається Рінат Ахметов

Усього до рейтингу найбагатших людей світу потрапило п’ятеро українських доларових мільярдерів. Про це повідомляє видання Forbes Ukraine.

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Найбагатшим українцем лишається Рінат Ахметов. Оцінка його статків зросла з квітня минулого року на $1,5 млрд – до $5,7 млрд, передусім завдяки урахуванню $1,886 млрд дивідендів, виплачених компанією «Метінвест» головному бенефіціару за підсумками 2021 року. Однак, якщо порівнювати з лютим 2022 року, різниця в статках найзаможнішого українця драматична: з початку війни він втратив $8 млрд. У глобальному списку Ахметов посів 445-те місце.

Також до рейтингу потрапили Віктор Пінчук ($2,1 млрд), Вадим Новинський ($1,4 млрд), Костянтин Жеваго ($1,3 млрд) та Геннадій Боголюбов ($1,1 млрд).

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77% статків Віктора Пінчука – кеш та активи за межами України. Найдорожчим із його українських активів лишається Interpipe.

Оцінка статків Вадима Новинського враховує накладені на нього санкції та складається більш як на 2/3 із грошових коштів, більшість з яких ($622 млн) – згадані вище дивіденди «Метінвеста» за 2021 рік.

Сумарні статки цих п’яти мільярдерів – $11,6 млрд.

Нагадаємо, що держава заплатить каналам олігархів чверть мільярда за російськомовний контент. Доступ до фінансової «годівниці» мають канали з пулів Коломоського, Пінчука і Фірташа.