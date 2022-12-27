Російський фармринок занепадатиме попри відсутність санкцій ЄС, достатньо і української позиції з цього питання – ЗМІ

Україна ще з 2017 року заявляла про намір зупинити поставки медичних препаратів із Росії

Європейський Союз погодив 9-й пакет санкцій проти Росії за вторгнення в Україну, в якому, однак немає заходів щодо обмеження діяльності фармакологічної галузі. На сьогодні єдиною країною, яка ввела санкції, здатні вдарити по ринку ліків держави-агресора, залишається Україна. Її позиція вже зараз перешкоджає функціонуванню фармринку Росії, йдеться у матеріалі «Гуманітарна маніпуляція. Чому не вводять санкції проти фармацевтичних компаній», опублікованому на censor.net.

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Та в будь-якому разі відсутність ліків у європейських санкціях не означає, що росіянам можна буде працювати у звичному режимі. За даними української версії журналу Forbes, російські фармацевтичні компанії вже зараз зіткнулися з нестачею імпортної сировини та компонентів через санкції проти країни-агресора.

«Санкції ЄС та США не торкнулися фарміндустрії безпосередньо, але європейські контрагенти перестали постачати сировину російським компаніям. Під удар потрапили стандартні зразки, які використовуються для контролю якості препаратів і замовлялися переважно у США та країнах Європи», – сказано у публікації.

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Тим часом в Україні ще з 2017 року заявлено про намір зупинити поставки на українські ринки медичних препаратів із Росії. Вже кілька років МОЗ заохочує українських та іноземних виробників виводити на ринок якісні замінники для препаратів російського виробництва. Подвійних стандартів в цьому питанні бути не повинно: країна, що розв’язала війну проти українського народу, не має права заробляти на нашому лікуванні.

В статті на censor.net автори нагадують, що іще 22 травня 2022 року Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до Закону України «Про лікарські засоби», згідно із яким введено заборону на продаж ліків, виробники яких здійснюють пряму або опосередковану діяльність з виробництва лікарських засобів на території держави-агресора або Білорусі. Але при цьому під заборону не потраплятимуть цілі групи медзасобів, які потрібні Україні.

Зазначається, що станом на жовтень 2022 року в Україні зареєстровано біля 14300 найменувань лікарських засобів, з яких вітчизняні – трохи більше 4300, іноземні – майже 10000. І хоча вже зараз з’явилися побоювання, що українські пацієнти постраждають від нестачі ліків, такі побоювання є марними.

«Заборона не застосовуються у разі, коли не має двох аналогів. А по більшості з 35 препаратів Gedeon Richter замінників набагато більше. Наприклад, в Україні представлені 23 аналога Нормадипіну і 34 Мертенілу», – говориться у статті.